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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بقطور ..شاهد

بالصور ..محافظ الغربية
بالصور ..محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان بقطور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بمدينة قطور وذلك بحضور النائب عبد الله الشيخ والأستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور .

وأشار محافظ الغربية إلى أن المعرض يبيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق لمواجهة غلاء الأسعار، مشيداً بتنوع المعروضات بين لحوم طازجة ومجمدة ، خضراوات ، فواكه ، حبوب ، دقيق ، بلح وياميش.

وأكد رحمي خلال حديثه مع البائعين على ضرورة خفض أسعار السلع لجذب المزيد من المواطنين ، ومن جانبهم أكد البائعين أن الإقبال الكبير من المواطنين على شراء حاجاتهم من المعرض وبيعهم كميات كبيرة في ساعات قليلة إنما يعكس جودة السلع وأسعارها المقبولة والمناسبة للمواطن.

أضاف المحافظ أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.

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يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ومقام أمام مجلس مدينة قطور.

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