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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فرانك كيسيي.. حكاية دبابة إيفوارية في الطريق إلى برشلونة

فرانك كيسيي
فرانك كيسيي

خلال الأيام الفائتة ارتفع إسم فرانك يانك كيسيي المحترف الإيفواري في صفوف نادي إيه سي ميلان، ليحتل صدارة الأخبار ويعتلي تريندات المواقع الرياضية.

اللاعب فرانك كيسيي أو كما يطلقون عليه الدبابة الإيفوارية،يعتبر واحدًا من اهم وأفضل لاعبي خط الوسط في العالم خلال الفترة الاخيرة، واعتبرته جماهير برشلونة المنتقل إليه حديثًا واحدًا من أهم الصفقات التي ستعيد أمجاد الفريق بجانب كل من توريس وأوباميانج وآداما تراوري المنضمين حديثًا إلى الفريق.

مسيرة فرانك كيسيي 

فرانك كيسيي من مواليد  19 ديسمبر 1996، لعب كرة القدم محترفًا في أندية تشيزينا وستيلا دادجامي وأتلانتا قبل أن ينتقل لنادي إيه سي ميلان الإيطالي كلاعب وسط في صيف 2017. 

ويعتبر كيسيي نجم منتخب بلاده  ساحل العاج، حيث شارك معهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية الاخيرة قبل ان يخرج من دور الـ 16 أمام منتخب مصر، في مباراة أصيب فيها اللاعب في منتصف شوط المباراة الأول.

 الانتقال لبرشلونة 

الصحفي الإيطالي الشهير وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، كشف في تغريدة له انتقال فرانك كيسيي بشكل رسمي إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث وقع بالفعل اللاعب الإيفواري لإدارة قلعة كتالونيا، تمهيدًا لارتداء قميص الفريق عقب انتهاء الموسم.

وافادت التقارير الصحفية ان اللاعب الإفريقي اجتاز الكشف الطبي المقرر من جانب النادي تمهيدًا لانضمامه للفريق.

وكتب الصحفي الإيطالي عبر تويتر: «فرانك كيسي وقع على عقده مع برشلونة بشكل رسمي بعدما تم الاتفاق المبدئي مع النادي منذ بضعة أيام».

وتابع رومانو: «برشلونة حصل على توقيع فرانك كيسي لمدة 4 مواسم حتى يونيو 2026، وسوف ينضم اللاعب لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر». 

ما قيمة صفقة انتقال كيسيي ؟

ومن المقرر وفقًا للاتفاق الذي كشف عنه رومانو أن يحصل كيسيي على راتب سنوي بقيمة 6.5 مليون يورو بجانب الإضافات.

وتعتبر صفقة كيسيي من أهم مكاسب برشلونة حيث سينتقل اللاعب غلى برشلونة انتقالًا حرًا بعد رفضه التجديد لصالح نادي ميلان بينما يدفع برشلونة راتبه السنوي فقط.

ماذا قدم كيسيي مع ميلان ؟

على الرغم من كونه لاعب خط وسط وليس مهاجم لكن الإيفواري شارك في 30 مباراة خلال هذا الموسم مع ميلان، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف، وصناعة هدف وحيد.  

وخلال فترة لعبه كاملة مع ميلان في مختلف البطولات شارك في 214 مباراة سجل خلالها 36 هدفا، وصنع 16 هدفا.

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