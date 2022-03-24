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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية خضار سوتيه بالفراخ

طريقة عمل صينية خضار
طريقة عمل صينية خضار سوتية

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل صينية خضار سوتيه بشكل احترافي حيث انها من أكثر الأكلات الشهية التى تساعد فى إنقاص الوزن 

وتتميز طريقة عمل صينية خضار سوتيه فرن بمذاق شهي عن الأنواع الأخرى من أصناف الخضار التي يتم تناولها أثناء اتباع الرجيم أو من يرغبون فى تناول أطعمة صحية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية خضار سوتيه بوصفات متنوعة ومكونات مختلفة.

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

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الوصفة الأولى لـ طريقة عمل صينية خضار

نقدم لكم طريقة عمل صينية الخضار بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار 

صدور دجاج فيليه مشوية
فلفل الوان 

بصل 

بروكلي 

جزر 

باذنجان

 ربع كوب زيت زيتون

 روزماري 

ملح 

فلفل أسود 

زعتر 

ملعقة صغيرة بودرة بصل 

ملعقة صغيرة بودرة ثوم 

ملعقة صغيرة بابريكا 


طريقة عمل صينية خضار سوتيه:
* جهزي بولة الخضار السوتيه بخلط القليل من زيت الزيتون مع الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا ثم أضيفي الزعتر والروزماري وملح وفلفل أسود وقلبها جيدا .

* احضري صينية الفرن وضيعي البروكلي والجزر والفلفل الالوان والبصل والباذنجان وصدور الدجاج الفيليه المشوية  ثم وزعي التتبيلة على الخضار جيدا على وادخليه في الفرن الساخن على 190 درجة حتى اكتمال النضج وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

خضار سوتية
خضار سوتية

الوصفة الثانية لـ صينية خضار سوتيه

نقدم لكم طريقة عمل صينية خضار سوتيه بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة

مقادير صينية الخضار السوتيه
دجاجة كاملة 

ملعقة صغيرة صلصة طماطم

 ملعقة كبيرة زعتر ناشف 

ملعقة صغيرة عصير ليمون 

بصلة 

2 فص ثوم 

ملح 

فلفل أسود

ملعقة كبيرة زيت زيتون 

خضار (كوسة - جزر - بسلة - مشروم - بروكلي)


طريقة عمل خضار سوتيه مع فرخة كاملة 
* في كبة كهربائية افرمي البصل والثوم والزعتر وعصير الليمون والصلصة والملح والفلفل الأسود والزيت

* تبلي الدجاج بالخليط من الداخل والخارج وبين الجلد واللحمة تترك لمدة ساعة على الأقل ويوضع داخل الزجاجة ماء ثم توضع الدجاجة على الفوهة

*ضعي في صينية فرن زجاجة داخلها ماء ساخن و وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة عالية لمدة 45 دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ 180 درجة وتترك لمدة ساعة ويسلق الخضار حسب الرغبة كوسة و جزر و بسلة و مشروم و بروكلي وتقدم الدجاجة مع الخضروات السوتيه

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