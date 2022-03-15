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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية الخضار باللحم على الطريقة الصينية

طريقة عمل صنية لحم
طريقة عمل صنية لحم بالخضار

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل لحم بالخضار على الطريقة الصينية بمذاق مختلف 

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المقادير:


نصف كيلو لحم مقطع هبرة
ملعقة زبدة
ملعقة زيت زيتون
حبة فليفلة حمراء شرائح
حبة فليفلة خضراء شرائح
حبة فليفلة حمراء شرائح
بصلة مقطعة شرائح
ملعقة ثوم مهروس
ملعقتين نشاء
ربع كوب صويا صوص
ملعقتين خل
ملعقتين عسل
ملعقتين كاتشاب
نصف كوب مرق دجاج
ملح
فلفل
زنجبيل ناعم


طريقة التحضير:


أولاً نتبل اللحم بالزنجبيل والفلفل والملح ثم نضع عليهم النشاء ونخلط المكونات جيداً .
في مقلاة كبيرة نضع كلاً من الزيت والزبدة نسخنهم ثم نشوح اللحم جيداً .
نضع اللحم في طبق جانباً وفي نفس المقلاة نشوح البصل والفليفلة الملونة حتى يذبلوا ثم نضيف الثوم ونقلبهم جيداً .
نعيد اللحم فوقهم ونضيف عليهم الصويا صوص والخل والعسل والكاتشاب ونقلبهم .
وأخيراً نضيف مرق الدجاج ونحركهم ثم نغطيهم ونتركهم لثلث ساعة على نار هادئة مع تعديل الملح حسب الذوق .
نضع اللحم بالخضار في طبق التقديم وصحة وهنا .

طريقة عمل المقادير الزنجبيل دجاج الصين health

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