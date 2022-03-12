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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

نيفين مندور بعد أكثر
نيفين مندور بعد أكثر من ١٥ سنة

حلت الفنانة نيفين مندور- المعروفة بـ “فيحاء” في فيلم “اللي بالي بالك”- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت نيفين مندور خلال البرنامج، أنها دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد.

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وأضافت نيفين مندور: «شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة".

وتحدثت نيفين مندور، عن كواليس عملها مع الفنان محمد سعد بفيلم اللي بالي بالك عام 2003، واشتهارها باسم فيحاء وهو اسم شخصيتها خلال أحداث الفيلم.

كما كشفت الفنانة كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.

ولمزيد من التفاصيل عن أبرز ما قالته نيفين مندور أو «فيحاء»، في اللقاء شاهد الفيديو التالى:

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