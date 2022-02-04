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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية خضار بالفرن بوصفتين متنوعتين

صينية خضار بالفرن
صينية خضار بالفرن

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل صينية خضار بالفرن حيث أنها من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار وفي نفس الوقت تمنح الجسم قدر كبير جدا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.

توجد طرق عديدة لعمل صينية خضار بالفرن منها ما يخلو من اللحوم ومنها بالدجاج ومنها المسبك والبشاميل.

نقدم لكم طريقة عمل صينية خضار بالفرن بوصفتين مختلفتين لأشهر الشيفات.

 

 

الوصفة الأولى

نقدم لكم طريقة عمل صينية خضار بالفرن بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار بالفرن
فلفل الوان 

بصل 

بروكلي 

جزر 

باذنجان 

صدور دجاج فيليه مشوية

 ربع كوب زيت زيتون

 روزماري 

ملح 

فلفل أسود 

زعتر 

ملعقة صغيرة بودرة بصل 

ملعقة صغيرة بودرة ثوم 

ملعقة صغيرة بابريكا 


طريقة عمل صينية خضار بالفرن:
* اخلطي زيت الزيتون مع الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا ثم ضعي عليهم الزعتر والروزماري وفلفل أسود  وملح.

* رصي الفلفل الالوان والبصل والبروكلي والجزر والباذنجان في صينية الفرن ثم وزعي التتبيلة على الخضار جيدا على وادخليه فرن ساخن على 190 درجة وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

الوصفة الثانية

نقدم لكم طريقة عمل صينية خضار بالفرن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار مشكل بالدجاج
أوراك الدجاج

 بصل 

ثوم 

كرات 

كرفس 

جزر

 بسلة 

بطاطس

 ورق لورا 

حبهان 

قرنفل 

طماطم 

صلصة طماطم 

زبدة 

ملح 

فلفل أسود
طريقة عمل صينية خضار مشكل بالدجاج
* في طاسة بها زيت طهي تشوح اوراك الدجاج ثم يضاف البصل والثوم وتتبل بالملح والفلفل الأسود المطحون والقرنفل والبهارات وورق اللورا 

* في طاسة اخرى يشوح الثوم مع البصل ثم يوضع الخضار في الزيت ياخذ صدمة نار ثم يوضع على البصل والثوم وتشوح كل المكونات جيدا

* تضاف بيوريه الطماطم وتترك حتى تمتزج مع المكونات ثم يضاف عليها خليط الاوراك ثم يوضع خليط الخضروات والدجاج وتسكب في طاجن ويتم إخاله فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي

 

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