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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلطة كيروش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمباراة السنغال، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط الوسط : حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم : محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

مصر Vs السنغال:

يستهدف منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش تحقيق فوزا مريحا على السنغال في مباراة الليلة، يسهل من مهمته في لقاء العودة المقرر لها الثلاثاء المقبل، في داكار.

وتعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث المنتخب الوطني نهائي بطولة أمم إفريقيا في شهر فبراير الماضي أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والسنغال :" مباراة السنغال هذه المرة مختلفة عن المواجهة السابقة في نهائي أمام إفريقيا".

تابع كيروش:" منتخب مصر يمتلك كتيبة من اللاعبين الرائعين القادرة على حسم التأهل إلى كأس العالم".

أضاف كيروش:" منتخب مصر على قلب رجل واحد، ومستعدون للقاء من أجل تحقيق حلم المصريين، الروح رائعة داخل المنتخب، وسنقاتل أمام السنغال من أجل الفوز".

اختتم :" مواجهة السنغال لن تكون للمتعة فقط، نعرف جيدا إن المواجهتين للفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء".

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