عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض ٢٠٢٢ تحت شعار "نشكل كوكبنا".. صور

مصر تشارك العالم
مصر تشارك العالم الاحتفال بساعة الارض

على هامش اطلاق الحوار الوطنى   للتغيرات المناخية بمدينة السلام شرم الشيخ شاركت مصر العالم بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض " اليوم 26 مارس بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءاً بهدف شحذ الإنتباه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ و ظاهرة الإحتباس الحرارى وحثهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وقد أكدت وزيرة البيئة أن المبادرة العالمية لاطفاء الانوار هى حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة،  جاءت هذا العام تحت شعار " نشكل كوكبنا " معربة عن سعادتها باطلاق الاحتفال هذا العام من مدينة  شرم الشيخ مدينة السلام والتى ستشهد استضافة مؤتمر المناخ اخر العام الحالى وخاصة مع اطلاق  الحور الوطنى للتغيرات المناخية بمشاركة كافة فئات المجتمع من الشباب والاطفال وعدد من اعضاء مجلسى النواب و الشورى و الاعلاميين و السكان المحليين و رجال الدين و المجتمع المحلى والمجتمع المدني ليعطى رسالة هامة للعالم ان مصر بكافة طوائفها تشارك فى مواجهة اثار التغيرات المناخية.

وأوضحت فؤاد أنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات للمشاركة فى هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة الكبرى بمصر بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم .

واشارت فؤاد ان مصر  تعد من اوائل  الدول العربية التى شاركت فى ساعة الأرض عام 2009 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها  .

جديرا بالذكر ان المبادرة العالمية " ساعة الأرض" أنطلقت من سيدني باستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

وتعد ساعة الأرض أهم المناسبات البيئية العالمية، القائمة على المشاركة المجتمعية  ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

4c9b19a0-665d-4f64-a493-d461df59d62b
4c9b19a0-665d-4f64-a493-d461df59d62b
88fe5cf1-862f-4051-b656-dacec73b9ddc
88fe5cf1-862f-4051-b656-dacec73b9ddc
163badf9-4286-4831-a2fc-1b2b819bdb96
163badf9-4286-4831-a2fc-1b2b819bdb96
171d4a12-e309-4d8e-9e02-d290079ad4af
171d4a12-e309-4d8e-9e02-d290079ad4af
4703787e-9d06-4ec4-919c-29a4cde18128
4703787e-9d06-4ec4-919c-29a4cde18128
27619534-7cb2-4170-8cad-d356cb4cfa36
27619534-7cb2-4170-8cad-d356cb4cfa36
ab523066-f0b3-4b2a-a8c3-9e50a9e45a85
ab523066-f0b3-4b2a-a8c3-9e50a9e45a85
b8e0c08d-9040-4674-8a4b-6a8444817af1
b8e0c08d-9040-4674-8a4b-6a8444817af1
ec394b48-ab5b-435a-bbd2-4d738db28f03
ec394b48-ab5b-435a-bbd2-4d738db28f03
fc4daa11-9b6b-4f85-ab7d-0fe634c0d301
fc4daa11-9b6b-4f85-ab7d-0fe634c0d301

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

الصغرى 11 درجة.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط للرياح

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية لمدة 3 أيام

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

نحتسبه عند الله شهيدا .. الخارجية تعزي في المصري المتوفى بأوكرانيا |فيديو

مصر تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض ٢٠٢٢ تحت شعار "نشكل كوكبنا".. صور

إصابة 15 شخصا فى تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

التموين للتجار: اعرفوا القرارات والتزموا بها علشان وقت العقوبة منشلش ذنب حد

البترول لسكان وراق العرب: لا تقلقوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء

منتخب السويس يفوز على فيوتشر ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

فيديو

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ