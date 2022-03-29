عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اوهم المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارج ...

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه المتهم بالنصب على المواطنين إلكترونيا فى الشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم  بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) اثر قيامه بإرتكاب عدد من وقائع النصب الإلكترونى ومزاولة نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، ما مكنه من استدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات سفرهم.

 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على  (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ، بمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب الالكتروني 

تصدى القانون  الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والنصب على المواطنين الكترونيا، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

عقوبة اختراق بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني

وعن عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني،  نصت المادة 23 من القانون على أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وزارة الداخلية النصب الالكتروني مواقع التواصل الاجتماعي الشرقية نصب خدمة اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

دعاء تفريج الهموم والمصائب .. هدي نبوي مستجاب لا تغفله

أيمن يونس لـ كيروش:لازم نضغط على ماني بشكل أكبر من مباراة القاهرة

تشريعات واتفاقيات دولية على طاولة النواب.. جدول أعمال المجلس اليوم

وزير الزراعة: مصر لديها قدرة تخزينية للقمح تصل لـ 6.5 مليون طن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

بعد 3 آلاف عام.. تركيب أصوات في فيديو لمومياء يجعلها تصرخ| شاهد

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ