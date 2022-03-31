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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تأكيد مصري سوداني على اتفاق عادل وملزم حول سد النهضة وقيس سعيد يعلن حل برلمان تونس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الحجرف: اتفاق الرياض "خريطة طريق" لحل أزمة اليمن
العاهل الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طال كثيرا ويتسبب بالكثير من الألم
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
زيلينسكي يشكّك بقرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا
روسيا: وقف لإطلاق النار في ماريوبول... اليوم
عقوبات أمريكية على أطراف فاعلة في البرنامج البالستي الإيراني

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأن الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر والسودان أكدا تمسكهما بالتوصل إلى اتفاق "قانوني عادل ومنصف وملزم" لعملية ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله "بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف"، مشددان على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها "مسألة أمن قومي" مؤكدان أنه تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت صحيفة "الراي" عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قوله في جلسة افتتاح المشاورات اليمنية بالرياض، إن "اتفاق الرياض يشكل خريطة طريق واستكمال بنوده مطلب يمني"، مؤكدًا أن "الحل في اليمن بأيدي اليمنيين، ونجاح المشاورات اليمنية ليس خيارا بل هو واقع يجب تحقيقه"، مضيفًا أن "الطريق للأمن والسلام ليس مستحيلاً".

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021، وذلك بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.

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ونقلت صحيفة "الجريدة" عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قوله إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي "طال كثيرا" و"العنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الالم وتوفير أرضية خصبة للتطرف". وجدد الملك التأكيد على ضرورة تفادي أية إجراءات قد تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل مشددا على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة فيها.

وأفادت "الوطن" بأن مجلس النواب العراقي أخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب مقاطعة عدد من الكتل السياسية وعدم تحقق النصاب القانوني للجلسة. واقتصرت الجلسة على التصويت على أعضاء اللجنتين القانونية والخارجية وذلك بعد أن أخفقت الجلسة في تحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية الذي حددته المحكمة الاتحادية وفق آخر تفسير لها بما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء المجلس بواقع 220 نائبا من أصل 329.

دوليًا، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رجل مقيم في إيران وشبكة شركات تابعة له تتهمها بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ البالستية، مشيرةً إلى أن الرجل يدعى محمد علي حسيني، وهو وكيل مشتريات مقيم في إيران، وشبكة من الشركات يستخدمها لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي البالستي وغيرها من المكونات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وذكرت "القبس" أن  وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10،00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وأفادت "الراي" أن الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء أمس الأربعاء أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا في شأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

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