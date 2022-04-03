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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي.. فيديو

ماكلارين 600LT تتحدى
ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع

في مباراة كلاسيكية بين السيارات الخارقة المزودة بشاحن توربيني وسيارات ذات سحب طبيعي، أيهما له اليد العليا في المواجهة؟ يجيب على هذا السؤال سباق تسارع مميز بين ماكلارين 600LT وفيراري 812 سوبرفاست، نظمته قناة Carwow الشهيرة على موقع يوتيوب، كلتا السيارتين من انتاج شركات أوروبية وكلاهما آلات قوية بشكل لا يصدق على الرغم من تقدمهما في العمر.

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي

ظاهريًا يبدو أن 812 Superfast لها ميزة بمحركها الهائل V12 ولكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها والتي يمكن أن تعوض ميزة القوة.

تعتمد سيارة ماكلارين 600LT على محرك V8مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر ينتج 592 حصانًا (441 كيلووات)، وعزم دوران يبلغ 457 رطلاً (620 نيوتن متر)، يتم إرسال هذه الأرقام إلى العجلات الخلفية عبر علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات مع التحكم في الإطلاق.

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي

يولد محرك فيراري 812 سوبرفاست 789 حصاناً (588 كيلوواط) و 530 رطل قدم (718 نيوتن متر) من عزم الدوران بفضل محرك V12 سعة 6.5 لتر الذي يستنشق عادة، كما هو الحال مع ماكلارين، فهي مزودة بمحرك DCT بسبع سرعات يرسل كل القوة إلى العجلات الخلفية، وبينما تتمتع 812 Superfast بميزة قوة واضحة، تتمتع McLaren بميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالوزن.

ماكلارين 600LT تتحدى فيراري 812 بمحرك V12 في سباق تسارع حماسي

تزن ماكلارين 600LT فقط 2989 رطلاً (1،356 كجم)، وهو أقل بكثير من 3968 رطلاً (1800 كجم) من فيراري، لوضع ذلك في المنظور الصحيح، تحتاج 600LT إلى ما يقرب من أربعة إلى خمسة ركاب لتتناسب مع وزن 812 Superfast، ويكفي القول ان ذلك يجب أن يؤثر بشكل كبير على نتيجة سباق التسارع هذا.

McLaren Superfast فيراري السيارات ماكلارين سحب طبيعي

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