بيشوي طاهر: نفسي أعمل دور واحد سوسة أو شرير.. فيديو

قال الفنان بيشوي طاهر، نجم مسرح مصر، إنه يرغب في أداء شخصية مختلفة بعيدة عن الكوميديا خلال الفترة المقبلة، وتمنى أن يكون دور شخصية شريرة، قائلا "نفسى أعمل دور واحد سوسة أو دحلاب أو شرير من اللي بيوقعوا الناس فى بعض".

وأشار بيشوي طاهر، خلال لقاء ببرنامج "ضرب نار"، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مشاركته في مسلسل النمر كان من خلال ترشيح أحد أصدقاءه للدور، وكان عمل موفق، مؤكدا أن المسلسل كان تجربة مميزة بالنسبة له وتجربة سعيدة مع محمد إمام.

وتابع بشوي طاهر: "أعرف محمد إمام من قبل مسلسل النمر، وأول يوم تصوير، قابلته وهزر معايا وكان بيحصل مواقف طريفة بينا كتير فى التصوير"، لافتا إلى أنه أدى أدوارا مميزة أثارت إعجاب الجمهور فى مسرح مصر.