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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى الحلقة 2 .. نور تورط خالد النبوي في خطبتها

صدى البلد

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل " راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوى والفنانة نور اللبنانية وهنا شيحة وعدد كبير من نجوم الفن .

وظهرت الفنانة هنا شيحة التى تجسد دور فريدة خطيبة "بليغ " السابقة والذى تركها يوم عقد قرانهم .

وذهب "فريدة" هنا شيحة لـ "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى لمحاولة رجعهم مرة أخرى ولكنه رفض.

واختتمت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل" راجعين يا هوى" بذهاب "بليغ أبو الهنا" لـ "ماجى" لاسترداد حقيبته إلا إنها تورطه وتقدمه لأسرتها على إنه خطيبها لرفض عريس اخر . 

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أحداث مسلسل راجعين يا هوى 

 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيشبالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترةتواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثةأخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودةالباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شملالعائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمانعبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا،وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.


 

مسلسل راجعين يا هوى الفنانة هنا شيحة الفنانة نور اللبنانية محمد سلامة الفنان خالد النبوي arts entertainment

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