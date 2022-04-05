عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرب بالجيزة تواصل تنظيم القوافل الشاملة بقرى «حياة كريمة»

صدى البلد

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث نفذت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة ترجم التابعة لمركز أطفيح، والذي يشهد تطوير عدد (٢٢) قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، صرح بذلك المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.


وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت عدة أنشطة توعوية ومجتمعية وخدمية بالقرية، بدأت بحملات طرق أبواب لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة ودورها في تطوير الريف المصري، واستطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.


وشهد مركز شباب القرية، تنفيذ ندوة توعوية تهدف إلي رفع الوعي المائي وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بمشاركة عدد من طلاب مدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي.


وتطرقت أوجه التعاون مع جمعية الزهور الخيرية بأطفيح بعقد لقاءً مجتمعياً، تناول التعريف بمبادرة «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية في تطوير حياة المواطن بالريف المصري. 


وقدمت القافلة جانباً من الأنشطة الخدمية للمواطنين بالقرية، حيث قام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وقدم فريق خدمة العملاء، خدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين.


وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد، وتطبيق موبايل ١٢٥ وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المواطنين.

 

137385EE-F607-4A2B-942E-B54B09CB8430
137385EE-F607-4A2B-942E-B54B09CB8430
50BAD528-6CE1-4576-A17B-0B5694543087
50BAD528-6CE1-4576-A17B-0B5694543087
CEE25C77-663F-438D-857D-1EA5262EEDEA
CEE25C77-663F-438D-857D-1EA5262EEDEA
4766290B-60C6-4A8B-B31F-12B1EEFF923A
4766290B-60C6-4A8B-B31F-12B1EEFF923A
CE02F50B-22DA-4696-88F2-0C5E55EF41CE
CE02F50B-22DA-4696-88F2-0C5E55EF41CE
مياة الشرب حياة كريمة الصرف الصحى الجيزة المشروعات القومية ترشيد استهلاك المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

الأرصاد تطمئن المواطنين: انخفاض جديد بالطقس بدءا من الأسبوع القادم

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

موضوعات متعلقة

بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

هدى المفتي عن مشاركتها في سوتس بالعربي: مبسوطة إني جزء منه

ريم مصطفي تشارك متابعيها كواليس تصوير مسلسل سوتس بالعربي

أسماء أبو اليزيد لمتابعيها: بقالي كتير متصورتش

بضحكة عفوية.. منة فضالي تخطف قلوب متابعيها

بصورة رومانسية.. تامر هجرس و زوجته يخطفان الأنظار عبر انستجرام

بعد انتهاء العرض.. ظافر العابدين في كواليس مسلسل عروس بيروت

بدون مكياج.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

هوندا تكشف عن طراز HR-V موديل 2023 المخصص لأمريكا... بصور وفيديو

6 أشياء يباح للصائم فعلها في نهار رمضان.. تعرف عليها

أذان المغرب رابع أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

لاتهامها بالنصب والاحتيال.. حبس دعاء سهيل 4 أيام على ذمة التحقيقات

طلب إحاطة بشأن احتواء بعض أنواع الشوكولاتة على مخدر الحشيش

قلبي اطمأن الحلقة 4 .. يعرض مساعدة أساتذة سودانيين|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

اكتشاف جينات الخطر المسببة لمرض الزهايمر ينذر بإيجاد علاج نهائي له قريبا

فيديو

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ