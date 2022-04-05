مياه الشرب بالجيزة تواصل تنظيم القوافل الشاملة بقرى «حياة كريمة»

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث نفذت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نزلة ترجم التابعة لمركز أطفيح، والذي يشهد تطوير عدد (٢٢) قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، صرح بذلك المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.



وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت عدة أنشطة توعوية ومجتمعية وخدمية بالقرية، بدأت بحملات طرق أبواب لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة ودورها في تطوير الريف المصري، واستطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وتوزيع مطبوعات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.



وشهد مركز شباب القرية، تنفيذ ندوة توعوية تهدف إلي رفع الوعي المائي وأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بمشاركة عدد من طلاب مدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي.



وتطرقت أوجه التعاون مع جمعية الزهور الخيرية بأطفيح بعقد لقاءً مجتمعياً، تناول التعريف بمبادرة «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية في تطوير حياة المواطن بالريف المصري.



وقدمت القافلة جانباً من الأنشطة الخدمية للمواطنين بالقرية، حيث قام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وقدم فريق خدمة العملاء، خدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين.



وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد، وتطبيق موبايل ١٢٥ وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المواطنين.

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