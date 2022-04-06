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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. حقيقة وفاة كومبارس بمسلسل دنيا تانية أثناء التصوير.. والسيسي يرفض خداع المصريين في عهد الإخوان

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها رفض الرئيس السيسي خداع الشعب المصري في عهد الإخوان ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، وحقيقة وفاة كومبارس أثناء تصوير مسلسل دنيا تانية. 

الاختيار 3 الحلقة 4.. السيسي لـ حكومة الإخوان: لو اتكلمتوا مع الشعب في التحديات هيتحمل ويشارك

عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، التي كشفت العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد. 

نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة أحد العاملين بمسلسل دنيا تانية| خاص

نفى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ل"صدى البلد" وفاة أحد العاملين في مسلسل دنيا تانية بطولة الفنانة ليلى علوى".

الاختيار 3 الحلقة 4..السيسي: يطالب رئيس وزراء الإخوان بمصارحة المصريين بالأزمة الاقتصادية

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 معاناة الشعب المصري مع أزمة انقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة وطالب حكومة الإخوان بضرورة مصارحة الشعب الذي عانى كثيرا ومواجهة المطالب الفئوية التي أنهكت البلد.

الكبير أوي 6 الحلقة 4 .. أحمد شيبة يحيي حفل زفاف مكي ومربوحة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي ٦” العديد من الأحداث والمفاجآت.

جلس الكبير برفقة “الكبيرة فحت” مع أسرة “مربوحة” التي يريد الكبير الزواج منها للاتفاق على شروط حفل الزفاف.

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "مكتوب عليا"، بالقبض على العصابة التي قامت بسطو مسلح على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا "سلمى"، وهو ما أتاح الفرصة لأكرم حسني "جلجل" أن يتعرف عليها ولكنها تتجاهله.

 

 

 

السيسي الاختيار 3 نشرة الفن دنيا تانية Arts Entertainment

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