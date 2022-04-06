نشرة الفن.. حقيقة وفاة كومبارس بمسلسل دنيا تانية أثناء التصوير.. والسيسي يرفض خداع المصريين في عهد الإخوان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها رفض الرئيس السيسي خداع الشعب المصري في عهد الإخوان ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، وحقيقة وفاة كومبارس أثناء تصوير مسلسل دنيا تانية.

عرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، التي كشفت العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد.

نفى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ل"صدى البلد" وفاة أحد العاملين في مسلسل دنيا تانية بطولة الفنانة ليلى علوى".

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 معاناة الشعب المصري مع أزمة انقطاع الكهرباء والأزمة الاقتصادية، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة وطالب حكومة الإخوان بضرورة مصارحة الشعب الذي عانى كثيرا ومواجهة المطالب الفئوية التي أنهكت البلد.

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي ٦” العديد من الأحداث والمفاجآت.

جلس الكبير برفقة “الكبيرة فحت” مع أسرة “مربوحة” التي يريد الكبير الزواج منها للاتفاق على شروط حفل الزفاف.

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "مكتوب عليا"، بالقبض على العصابة التي قامت بسطو مسلح على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا "سلمى"، وهو ما أتاح الفرصة لأكرم حسني "جلجل" أن يتعرف عليها ولكنها تتجاهله.