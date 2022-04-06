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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في إطار تمكين المرأة| الدفع بسيدتين في درجة مدير عام بالأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار الدفع بالقيادات النسائية ، واهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ، وهناء متولي حامد سلطان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بديوان عام الوزارة.

الفرق بين الصبر والمصابرة

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحلقة الخامسة من برنامج "رؤية" على التلفزيون المصري أن من أهم سمات الشهر العظيم الكريم شهر رمضان ، أنه شهر الصبر ، وأنه يعود الإنسان على الصبر على الطاعة، و الصبر على المعصية ، و على احتمال الجوع والعطش، مستشهدا حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) : "الصيامُ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ، يقولُ الصيامُ : أَيْ رَبِّ ! إني مَنَعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ، فشَفِّعْنِي فيه، ويقولُ القرآنُ : مَنَعْتُهُ النومَ بالليلِ، فشَفِّعْنِي فيه ؛ فيَشْفَعَانِ" ، والصبر من أهم سمات المؤمن ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له".

وأضاف الوزير : ومن ثمرات الصبر: أنه من أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة ، يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" لم يقل تفلحون في الآخرة فقط ، وإنما "تُفْلِحُونَ" على الإطلاق ، في شئون دينكم ، وفي شئون دنياكم ، في أولاكم ، وفي أخراكم ، فالفلاح يُحَقَّقُ بالصبر ، وبصبر الطالب على المذاكرة يأتي النجاح ، وبصبر العامل على الإتقان تأتي جودة الصنعة ، وبصبر الفلاح على زراعته تأتي الثمار، وفي هذه الآية يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا".

وتابع: فما الفرق بين الصبر والمصابرة ؟ الصبر: فعل من طرف واحد ، صبر على الجوع ، صبر على العطش ، صبر على التعب ، صبر على العمل ، صبر على موت عزيز عليه ، أما المصابرة: فهي مفاعلة ، ولا تقع إلا بين طرفين ، يقول أهل العلم في قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا" أي: واجهوا صبر عدوكم على قتالكم بصبر يغلب صبره ، "إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ".

واسترسل: وواجهوا صبر الشيطان على إغوائكم بصبرٍ على طاعة الله يغلب صبر الشيطان على محاولة إغوائكم ، يقول (سبحانه وتعالى): "إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ" ويقول (سبحانه وتعالى): "أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا" ، بل إن الله يضاعف الأجر للصابرين بغير حساب .

واستشهد بقوله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ" ، وهم في معية الله ، يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" ، وهنا مع الجمع بين الصبر والصلاة لم يقل مع المصلين، وإنما قال: "مَعَ الصَّابِرِينَ" لأهمية الصبر، والصابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، يقول (سبحانه وتعالى): " وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" ، والصبر سبيل النصر، ويقولون: النصر صبر ساعة ، يقول الحق (سبحانه وتعالى): "بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ" ويقول (سبحانه وتعالى): "وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واعلَم أنَّ النَّصرَ معَ الصَّبرِ ، وأنَّ الفرجَ معَ الكربِ ، وأنَّ مع العسرِ يُسرًا".
 

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