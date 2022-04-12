نشرة الرياضة| فيريرا يهدد باستبعاد أبو جبل.. تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب.. حسام حسن يكشف حقيقة توليه تدريب منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

شبانة: ظهور أبو جبل في الإعلام سبب تهديد فيريرا باستبعاده

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والتي أثارت غضب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.



مرتضى منصور يعلن: نجلي أحمد رئيسا لقناة الزمالك ولن يخلف مصطفى هدهود

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتزامه تعيين نجله أحمد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلفًا لـ مصطفى هدهود.



موسيماني يستعلم من طبيب الأهلي عن سر إصابات محمود وحيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن استفسار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر بعد استبعاده من مباراة المصري بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي- بالتنسيق مع لجنة التخطيط- مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الاستفسار عن تراجع نتائج فريق الكرة، والاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



حسام حسن عن تدريبه منتخب مصر: لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية

كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق حقيقة اقترابة من تدريب منتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش الذي رحل بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم .

وزارة الشباب تطالب اتحاد الكرة بالتقرير المالي لإيرادات مباراة السنغال في القاهرة

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، طالبت اتحاد الكرة بتسليم التقرير المالي عن إيرادات مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة، والتي حضرها 65 ألف متفرج.



شبانة يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع الفرنسي بوميل لتدريب منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس ارتباط اسم المدرب الفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، بتدريب المنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.



شبانة عن اختيار مدرب منتخب مصر: صلاح مش هيملى عينه أي حد

قال الإعلامي محمد شبانة، إنه لا بد من تعاقد اتحاد الكرة المصري مع مدير فني كبير يمتلك سيرة ذاتية قوية جدًا، ليتمكن من السيطرة على كوكبة النجوم الموجودة بمنتخب مصر.

الدرندلي يقود مفاوضات اتحاد الكرة مع فايلر قبل اجتماع اليوم

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس مفاوضات خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، من أجل توليه مهمة قيادة الفراعنة خلفًا لكيروش.



جمال علام: كيروش لم يحصل على شرط جزائي بعد رحيله عن المنتخب

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن المدرب البرتغالي السابق للمنتخب الأول لكرة القدم كارلوس كيروش لم يحصل على أي شرط جزائي.



حسن شحاتة: لا أمانع في العودة للتدريب مرة أخرى

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.



مدرب جامبيا لصدى البلد: لم يحدث أي تواصل معي لتدريب منتخب مصر

أكد توم ستيفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عدم وجود اتصالات مع اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد رحيل كارلوس كيروش .