عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| فيريرا يهدد باستبعاد أبو جبل.. تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب.. حسام حسن يكشف حقيقة توليه تدريب منتخب مصر

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

 

شبانة: ظهور أبو جبل في الإعلام سبب تهديد فيريرا باستبعاده

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والتي أثارت غضب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.
 

مرتضى منصور يعلن: نجلي أحمد رئيسا لقناة الزمالك ولن يخلف مصطفى هدهود

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتزامه تعيين نجله أحمد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلفًا لـ مصطفى هدهود.


موسيماني يستعلم من طبيب الأهلي عن سر إصابات محمود وحيد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن استفسار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر بعد استبعاده من مباراة المصري بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

 

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي- بالتنسيق مع لجنة التخطيط- مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الاستفسار عن تراجع نتائج فريق الكرة، والاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


حسام حسن عن تدريبه منتخب مصر: لم أُدلِ بأي تصريحات صحفية

كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق حقيقة اقترابة من تدريب منتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش الذي رحل بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم .

 

وزارة الشباب تطالب اتحاد الكرة بالتقرير المالي لإيرادات مباراة السنغال في القاهرة

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، طالبت اتحاد الكرة بتسليم التقرير المالي عن إيرادات مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة، والتي حضرها 65 ألف متفرج.

 


شبانة يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع الفرنسي بوميل لتدريب منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس ارتباط اسم المدرب الفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، بتدريب المنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.


شبانة عن اختيار مدرب منتخب مصر: صلاح مش هيملى عينه أي حد

قال الإعلامي محمد شبانة، إنه لا بد من تعاقد اتحاد الكرة المصري مع مدير فني كبير يمتلك سيرة ذاتية قوية جدًا، ليتمكن من السيطرة على كوكبة النجوم الموجودة بمنتخب مصر.

 

الدرندلي يقود مفاوضات اتحاد الكرة مع فايلر قبل اجتماع اليوم

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس مفاوضات خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، من أجل توليه مهمة قيادة الفراعنة خلفًا لكيروش.


جمال علام: كيروش لم يحصل على شرط جزائي بعد رحيله عن المنتخب

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن المدرب البرتغالي السابق للمنتخب الأول لكرة القدم كارلوس كيروش لم يحصل على أي شرط جزائي.


حسن شحاتة: لا أمانع في العودة للتدريب مرة أخرى

أكد حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، ولكن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.


مدرب جامبيا لصدى البلد: لم يحدث أي تواصل معي لتدريب منتخب مصر

أكد توم ستيفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عدم وجود اتصالات مع اتحاد الكرة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد رحيل كارلوس كيروش .

الزمالك فيريرا نادي الزمالك موسيمانى الأهلى النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تمنع نشر ومشاركة أى بيانات خاصة بمحل السكن.. وهواوي تعلن رسميا إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14

بالقانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تهريب السجائر دون دفع الرسوم الجمركية

روسيا: تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى 11 مطارا حتى 19 أبريل

زفة المسحراتى.. طقوس متوارثة على أرض بلاد الذهب بالنوبة في أسوان.. شاهد

الحكومة الأوكرانية تعلن فتح ممرات في ماريوبول والاستخبارات البريطانية تكشف الجديد

فضل سورة الفاتحة..25 نفحة أبرزها أن الملائكة يكلمون الله عنك كلما قرأتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ