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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدرندلي يقود مفاوضات اتحاد الكرة مع فايلر قبل اجتماع اليوم

الدرندلى
الدرندلى

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس مفاوضات خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، من أجل توليه مهمة قيادة الفراعنة خلفًا لكيروش.

 

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC:" أجرى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة مفاوضات الجبلاية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي لتعيينه مدربا للمنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش".

 

وأضاف شبانة: "الدرندلي كان له الدوري الأبرز في التفاوض مع فايلر ليكون الخيار الأول حال استقر اتحاد الكرة على المدرب الأجنبي للمنتخب الوطني حيث يجرى تصويت في اجتماع اليوم".

 

وأتم تصريحاته: "واستغل الدرندلي علاقته الطيبة بالسويسري فايلر حيث كان نائب رئيس اتحاد الكرة عضوا بمجلس إدارة الأهلي خلال قيادة المدرب للأهلي قبل قرابة العامين".

خالد الدرندلي الأهلى كيروش اتحاد الكرة

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