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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع الفرنسي بوميل لتدريب منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس ارتباط اسم المدرب الفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، بتدريب المنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، هناك بالفعل وسطاء تحدثوا مع وكلاء بوميل؛ من أجل تولي المدرب الفرنسي تدريب منتخب مصر خلفًا لـ كارلوس كيروش.

وأكمل شبانة، بوميل يمتلك عرضا كبيرا لتدريب المنتخب الصيني، إلا أن قرار المدرب حاليًا الاستمرار مع منتخب كوت ديفوار".

ونوه شبانة بأن: "بوميل لديه بند في عقده مع كوت ديفوار، بإمكانية فسخ العقد بالتراضي، إلا أن المدرب يُفضل استمرار مشواره مع كوت ديفوار؛ استعدادًا لـ كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار".

ويُعد باتريس بوميل اسمًا بارزًا في قائمة المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الفراعنة، حيث عمل مساعدًا لمدرب منتخب السعودية الحالي، الفرنسي، هيرفي رينارد.

كوت ديفوار باتريس بوميل كيروش أمم أفريقيا منتخب الصين

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