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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع اتفاق للتعاون في الغاز بين "إيجاس" المصرية و"إيني" الإيطالية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".


ووقع الاتفاق الإطاري الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و/ جويدو بروسكو، رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.


ويأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إينى" شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقى والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.


ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إينى" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات انتاج الغاز على المدى القصير، كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.


ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا، وسيقوم كل من شركتي "إيجاس" و"إيني"، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.

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