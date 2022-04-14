عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. شروط يجب توفرها في المتقدمين|خبراء ينصحون

أرشيفية
أرشيفية

تصدرت المسابقة التي أعلنت عنها قبل أيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين 30 ألف معلم، اهتمامات رواد وسائل التواصل الإجتماعي.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم 

وقامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق هذه المسابقة؛ لسد الفجوة الكبيرة في التعليم، وخاصة في المراحل الإبتدائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق استكمال الاستعدادات النهائية للإعلان عن ضوابط تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بإجمالي 150 ألف معلم لمدة 5 سنوات، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصرت الوزارة نسب العجز بجميع المدارس، وفي كل مرحلة تعليمية، وفى كل مادة، وستكون الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية.

كما أنه يتم التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتكون التعيينات مؤمَّنة بالكامل وبدون مجاملة أو ضغط أو واسطة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين والتناقص الشديد بها خاصة وأن هناك حوالي 50 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويا.

توجد فجوة كبيرة في الإعداد 

وأضاف حمزة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا النقص يتسبب في حدوث فجوة كبيرة بين المدارس المصرية والمعلمين، وخاصة بعد أن شهدت جميع المواد الدراسية عجز في المعلمين، ومن هنا أصدر الرئيس السيسي قرارا لتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، وتعتبر تلك خطوة أولى لسد فجوة التعليم في مصر.

طارق شوقي: إعداد ٣٠ ألف معلم الذين سيتم تعيينهم هذا العام.. فيديو

"التعليم": مسابقة الـ 30 ألف معلم تشمل المدارس الحكومية الرسمية "اللغات والعربي"

وأشار حمزة - إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت العديد من الشروط الخاصة بهذه المسابقة، ولأن المرحلة الإبتدائية تعتبر أساس التعليم ، فكانت بداية تعيين الـ30 ألف معلم في المرحلة الأولى، سوف يدرسون للمرحلة التمهيدية والابتدائية فقط، ويعتبر هذا الموقف ذو نظرة عميقة من الوزارة، وكان لا بد من سد العجز بالمرحلة الابتدائية أولا، التي كانت تشهد أكبر نقص في المعلمين.

وشدد: "من أهم شروط المتقدم لمسابقة المعلمين، أن يكون متخصصا في المادة العلمية، ويفضل أنه يكون مارس مهنة التعليم من قبل، أو لديه بعض خبرات جيدة التعليمية والثقافية، ويعود هذا لأن المرحلة الإبتدائية من أخطر وأهم مراحل التعليم".

واختتم: "يتم تعيين هؤلاء المعلمين الذين يتم اختيارهم بحوافز مالية جيدة، تفوق زملائهم في المدارس الخاصة، ويأتي هذا التوجه من الحكومة لمساندة التعليم الإبتدائي في مصر، ويكون مرحلة أساس للطفل أمام باقي مراحل التعليم".

وتم تحديد التخصصات المطلوبة وسيكون التقديم على مستوى المديرية في جميع محافظات مصر وليست الإدارة، وتجهيز الامتحان الذي يخوضه المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول فى المسابقة.

إجراءات يجب عليك مراعاتها

وخلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة، وتمثل شروط هذه المسابقة في كل من: 

  • نوع التخصص
  • التقدير العام
  • درجة الامتحان
  • السن
  •  

مسابقة الـ 30 ألف معلم.. إجراءات وتحضيرات التقديم على الوظائف

اهتمام غير مسبوق بالتنمية في البشر.. خبراء التعليم: تعيين 30 ألف معلم خطوة كبيرة في تطوير المنظومة.. ولابد من رفع كفاءة المعلم لتحسين مستويات الاستفادة بين طلاب

وسيكون توزيع المعلمين على المحافظات وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها، ويتم ربط التقدم في المسابقة بمحل السكن الموجود في بطاقة الرقم القومي للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر في المدرسة التي يتم التعيين عليها دون نقل.

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم - على أن هناك تواصلا مستمرا حاليا بين الوزارة وعددا من مؤسسات الدولة مثل جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية، لإعداد الامتحانات الخاصة بالمتقدمين لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، هو علاج عجز المعلمين الذي تختلف نسبته من محافظة لأخرى ومن مادة لأخرى.

سد العجز في سنوات الطفولة

وأوضح الوزير، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، سوف تستهدف سد العجز في سنوات الطفولة المبكرة أو صفوف نظام التعليم الجديد (من رياض الأطفال حتى 4 إبتدائي).

وأكد شوقي، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيراً إلى أنه سوف يتم إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مؤتمر صحفي قريبا.

وقال: ما يمكن أن نعلنه الآن هو أنه سيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي سيتم إعلانها، وهذه الشروط سوف تضمن اختيار أصحاب الكفاءات فقط، وذلك إلتزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء كل ما يتم نشره حاليا عن اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزارة التربية والتعليم سد الفجوة التعليمية المرحلة الابتدائية السيسي وزير التربية والتعليم الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: إعداد ٣٠ ألف معلم الذين سيتم تعيينهم هذا العام.. فيديو

اهتمام غير مسبوق بالتنمية في البشر.. خبراء التعليم: تعيين 30 ألف معلم خطوة كبيرة في تطوير المنظومة.. ولابد من رفع كفاءة المعلم لتحسين مستويات الاستفادة بين طلاب

تكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات

ترشيحاتنا

إنترنت مفتوح ومشروبات مجانا.. إطلاق أول مركبة مخصصة للسياحة الفضائية

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. شروط يجب توفرها في المتقدمين|خبراء ينصحون

رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

اتحاد الكرة يتفق مع «فيفا» على تنظيم دورات لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري

عصام عبدالفتاح: مستحيل سماع محادثات الحكام مع غرفة الفار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ