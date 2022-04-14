مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. شروط يجب توفرها في المتقدمين|خبراء ينصحون

تصدرت المسابقة التي أعلنت عنها قبل أيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين 30 ألف معلم، اهتمامات رواد وسائل التواصل الإجتماعي.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وقامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق هذه المسابقة؛ لسد الفجوة الكبيرة في التعليم، وخاصة في المراحل الإبتدائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق استكمال الاستعدادات النهائية للإعلان عن ضوابط تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بإجمالي 150 ألف معلم لمدة 5 سنوات، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصرت الوزارة نسب العجز بجميع المدارس، وفي كل مرحلة تعليمية، وفى كل مادة، وستكون الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية.

كما أنه يتم التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتكون التعيينات مؤمَّنة بالكامل وبدون مجاملة أو ضغط أو واسطة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين والتناقص الشديد بها خاصة وأن هناك حوالي 50 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويا.

توجد فجوة كبيرة في الإعداد

وأضاف حمزة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا النقص يتسبب في حدوث فجوة كبيرة بين المدارس المصرية والمعلمين، وخاصة بعد أن شهدت جميع المواد الدراسية عجز في المعلمين، ومن هنا أصدر الرئيس السيسي قرارا لتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، وتعتبر تلك خطوة أولى لسد فجوة التعليم في مصر.

وأشار حمزة - إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت العديد من الشروط الخاصة بهذه المسابقة، ولأن المرحلة الإبتدائية تعتبر أساس التعليم ، فكانت بداية تعيين الـ30 ألف معلم في المرحلة الأولى، سوف يدرسون للمرحلة التمهيدية والابتدائية فقط، ويعتبر هذا الموقف ذو نظرة عميقة من الوزارة، وكان لا بد من سد العجز بالمرحلة الابتدائية أولا، التي كانت تشهد أكبر نقص في المعلمين.

وشدد: "من أهم شروط المتقدم لمسابقة المعلمين، أن يكون متخصصا في المادة العلمية، ويفضل أنه يكون مارس مهنة التعليم من قبل، أو لديه بعض خبرات جيدة التعليمية والثقافية، ويعود هذا لأن المرحلة الإبتدائية من أخطر وأهم مراحل التعليم".

واختتم: "يتم تعيين هؤلاء المعلمين الذين يتم اختيارهم بحوافز مالية جيدة، تفوق زملائهم في المدارس الخاصة، ويأتي هذا التوجه من الحكومة لمساندة التعليم الإبتدائي في مصر، ويكون مرحلة أساس للطفل أمام باقي مراحل التعليم".

وتم تحديد التخصصات المطلوبة وسيكون التقديم على مستوى المديرية في جميع محافظات مصر وليست الإدارة، وتجهيز الامتحان الذي يخوضه المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول فى المسابقة.

إجراءات يجب عليك مراعاتها

وخلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة، وتمثل شروط هذه المسابقة في كل من:

نوع التخصص

التقدير العام

درجة الامتحان

السن



وسيكون توزيع المعلمين على المحافظات وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها، ويتم ربط التقدم في المسابقة بمحل السكن الموجود في بطاقة الرقم القومي للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر في المدرسة التي يتم التعيين عليها دون نقل.

وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم - على أن هناك تواصلا مستمرا حاليا بين الوزارة وعددا من مؤسسات الدولة مثل جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية، لإعداد الامتحانات الخاصة بالمتقدمين لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، هو علاج عجز المعلمين الذي تختلف نسبته من محافظة لأخرى ومن مادة لأخرى.

سد العجز في سنوات الطفولة

وأوضح الوزير، أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، سوف تستهدف سد العجز في سنوات الطفولة المبكرة أو صفوف نظام التعليم الجديد (من رياض الأطفال حتى 4 إبتدائي).

وأكد شوقي، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيراً إلى أنه سوف يتم إعلان شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مؤتمر صحفي قريبا.

وقال: ما يمكن أن نعلنه الآن هو أنه سيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي سيتم إعلانها، وهذه الشروط سوف تضمن اختيار أصحاب الكفاءات فقط، وذلك إلتزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء كل ما يتم نشره حاليا عن اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلم على وسائل التواصل الاجتماعي.