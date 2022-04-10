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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كتاب دوري من وزير التعليم لاستخدام معلمي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصةLMS

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS.

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وأعلنت الوزارة عن إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

ووجهت الوزار بضرورة الالتزام بما يلى: 
ـ  تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:
رابط التسجيل على منصة LMS https://bit.ly/EKBLMS

لمشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات: https://bit.ly/P4TBM 

لمشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم:
https://bit.ly/P4TBT  

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا، وسعيًا نحو استكمال بناء نظام تعليمي متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.

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