شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بها هذا العام.
و يتم قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الاثنين 19 أبريل الساعة الرابعة عصراً على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.
وحددت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، مواعيد تلقي الطلبات من الساعة التاسعة ، على أن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة التالية :
- طلب الالتحاق بمقر اللجنة
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة شخصية
- وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة و موضح بها الجزاءات.
ومن المقرر أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم في مساء يوم التقدم" بمقر لجنة الادارة
شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة ب امتحانات الثانوية العامة 2022
- ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبه ولجان الادارة للشهادات المحلية أو العامة (الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة )
- ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم ( 1) في ۲۰۱۹/۱/۳۰م.
- ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل القطاع
- ألا يكون مستحقاً لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم ٤١ لسنه ١٩٨٥ وتعديلاته.
- ألا يكون محروماً من اعمال الامتحانات.
- عدم الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات او تمس الشرف والامانه
- أن يكون المتقدم على درجه مالیه دائمه بمديريه التربيه والتعليم بمحافظة اسيوط.
- أن يجتاز العضو الاختبار والمقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة في مساء يوم التقدم بالأوراق.
- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة او التوجيهات الفنية التي تشرف عليها التابعة للقطاع.
- أن يقبل المتقدم العمل باللجنة الصادر له التكليف فيها وفي حالة عدم تنفيذه يتحمل كامل المسئولية التأديبية والقانونية باعتباره متخلف عن تنفيذ التكليف بأعمال الامتحانات العامة.
- التزام المتقدم بالحضور إلى مقر اللجنة ملتزما بالاحتياطات الوقائية الصحية مرتديا الكمامة ولن يسمح لمخالف ذلك بالدخول واجراء المقابلة.