شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بها هذا العام.

و يتم قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الاثنين 19 أبريل الساعة الرابعة عصراً على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

وحددت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، مواعيد تلقي الطلبات من الساعة التاسعة ، على أن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة التالية :

طلب الالتحاق بمقر اللجنة

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة شخصية

وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة و موضح بها الجزاءات.

ومن المقرر أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم في مساء يوم التقدم" بمقر لجنة الادارة

شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة ب امتحانات الثانوية العامة 2022