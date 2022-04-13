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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لطلاب التعليم الفني الذين كانوا محرومين من دخول الامتحانات بسبب عدم تجاوز نسب الغياب ، بدخول الامتحانات استثنائيا بضوابط معينة.

جاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية واعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضورالمقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام الامتحانات على نظام العمال في نفس العام.

واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية :

  • أن يقوم ولي امر الطالب بتقديم طلب الى ادارة المدرسة يتضمن الموافقة على اداء نجله الامتحان في الدور الثاني في نفس ذات العام كطالب منتظم على ان يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة اخرى خلال سنوات الدراسة .
  • يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الاول لهؤلاء الطلاب الى الدور الثاني في نفس العام 2021 / 2022
  • يتم اجراء تدريب عملي اجباري للطلاب المذكورين لمدة 3 اسابيع (اجمالي 90 ساعة) خلال الفترة من 18 يونيو 2022 الى 7 يوليو 2022 ويعتبر تحقيقهم لنسبة حضور 90% على الاقل من هذا من هذا التدريب شرطا لاداء امتحانات الدور الثاني
  • يقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه على حساب رقم 9/450/87492/6 ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي  تتم من مكافآة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم\يلغى كل ما تم من اجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 / 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة (75% في التدريبات العملية و 85% من ايام الدراسة) سواء تم فصلهم او لم يتم فصلهم بعد .
التعليم التعليم الفني

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