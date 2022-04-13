السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لطلاب التعليم الفني الذين كانوا محرومين من دخول الامتحانات بسبب عدم تجاوز نسب الغياب ، بدخول الامتحانات استثنائيا بضوابط معينة.

جاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية واعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضورالمقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام الامتحانات على نظام العمال في نفس العام.

واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية :