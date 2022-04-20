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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"20 سنة بحلي بوق الناس"..

أشهر صانع قطايف رمضان في القليوبية يحكي أسرار المهنة.. شاهد

تامر البتنداوى أشهر
تامر البتنداوى أشهر صانع قطايف رمضان

داخل شارع العادلي بمنطقة وسط البلد أكبر شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يقف تامر البتنداوى أشهر صناع قطايف رمضان بمحلات  البتنداوي الذى يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية ويرجع تاريخه لسنوات طويلة وكل عام يبتكر فى صناعة حلوى رمضان. 

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وقال تامر خلال لقائه بـ “صدى البلد” إنه يعمل في صناعة القطايف منذ 20 عامًا حيث توارث المهنة من والده وتعلم الصنعة داخل محلاتهم التي تعد من أشهر محلات تجهيز صناعة الكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات الشهيرة فى شهر رمضان.

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واضاف ان شهر رمضان له طبيعة خاصة حيث ارتبط الشهر الكريم ببعض العادات والطقوس التى تعود عليها المصريون منذ سنوات طويلة ، مشيرا الى ان القطايف والحلويات تعد من أشهر العادات التى تربينا عليها منذ الصغر وكبرنا ونحن نشاهدها على موائد الإفطار يوميا.


وتابع قائلا: "القطايف تعد من أهم أطباق الحلويات على مائدة شهر رمضان الكريم خاصة وانها تعد من الحلويات الخفيفة وتشهد اقبالا من المواطنين على شرائها لانها سعرها فى متناول الجميع حيث يتراوح كيلو القطايف السادة بـ 20 جنيه وقطايف الحليب بـ 26 جنيه".
 

وقال إن محل البتنداوي يحرص على سمعته التي ورثها عن أجداده ويرجع تاريخه لأكثر من 55 عاما لذلك فهو دائما يحب التطوير والتجديد في المهنة من خلال إدخال أصناف جديدة كل عام ، مؤكدا أن القطايف يمكن ان تقدم " حلو وحدائق" حسب مزاج كل شخص ولكن لابد من عملها فى ذات يوم تصنيعها ووضعها فى الثلاجة لحين عملها.
واشار تامر البتنداوي الى أن القطايف تعد من المقدسات الرمضانية بعد الإفطار عند المصريين وجزءا من تقاليد الضيافة لدى الأسر المصرية فى شهر رمضان.

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القليوبية محافظة القليوبية المواطنين شهر رمضان صدى البلد

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