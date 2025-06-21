مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضة لحادث

كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل تعرضه لحادث سير ، خلال قيادته سيارته الجديدة برفقة أولاده، بعد شرائها مباشرا.



وقال أحمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: "أنا عارف إن العين بتيجي للعربية بعد الشراء، كنت بجربها ومعايا أولادي بفرّحهم، وطلعت من المعرض على الحادثة، ومقطورة نقل طيّرتني".



وأضاف: "العربية كانت لسه من غير نمر ولا متأمَّن عليها، وحاسس إن ربنا بيختبرني بعد ما رجعت من الحج."

وكان قد كشف الفنان أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد سعد: "لله ما أعطى ولله ما أخذ كنت بجرب السيارة ورايح أعلق نمرها ولكن حصلي حادث بس الحمد لله أنا واولادي وزوجتي بخير".