أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويثير قلق جمهوره

كشف الفنان أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد سعد: "لله ما أعطى ولله ما أخذ كنت بجرب السيارة ورايح أعلق نمرها ولكن حصلي حادث بس الحمد لله أنا واولادي وزوجتي بخير".

وكان قد أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما، بنادي الشمس، حيث شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل عدد كبير من الأغاني التي أشعلت حماس الحاضرين.

حرصت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد ومديرة أعماله على التواجد فى الحفل لمساندة زوجها.

وخلال الحفل، شارك شاب من ذوي القدرات الخاصة، المطرب أحمد سعد الغناء على المسرح، كما قامت فتاة بإهداء المطرب أحمد سعد، صورة قامت برسمها خصيصًا له، حيث منحتها له علي المسرح.