رنا سماحة توجه رسالة مؤثرة لابنها

وجهت الفنانة رنا سماحة، رسالة حب لأبنها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها على انستجرام: “روحي وحياتي وعمري اللي جاي، حتة مني ومن قلبي.. توأم روحي ورفيق حياتي إلى الأبد، بموت فيك يا روح مامي”.

وظهرت رنا سماحة، مرتدين جمبسوت لافت باللون الأزرق، وجاء الجمبسوت بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.