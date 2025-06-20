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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطل لعبة الحبار عن تجسيده شخصية سيدة: لم أرغب أبدا في الإساءة لأحد

Squid Game
Squid Game
شروق سلامة

تحدث النجم الكوري الجنوبي بارك سونغ-هون عن تجربته في تجسيد شخصية “تشو هيون-جو”، وهي امرأة متحولة ، في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، مؤكدًا أنه تعامل مع الدور بحرص شديد ووعي كبير.


 

وفي تصريحات خاصة لمجلة PEOPLE على هامش العرض العالمي للموسم الثالث في مدينة نيويورك، قال بارك (40 عامًا): “كنت مدركًا أن هناك مخاوف حول تجسيد ممثل غير متحول لشخصية متحولة، لكنني لم أرغب أبدًا في أن أُسيء لأحد”.


 

وأضاف: “عندما عُرض الموسم الثاني، تلقيت دعمًا كبيرًا من مجتمع الميم، وهذا شيء أشعر بالامتنان له بشدة”.

شخصية هيون-جو، التي ظهرت لأول مرة في الموسم الثاني، هي جندية سابقة تم تسريحها بعد إعلان هويتها كإمرأة متحولة، وتشارك في اللعبة الكبرى سعيًا للفوز بجائزة مالية تمكنها من استكمال عملية تأكيد هويتها والانتقال للعيش في تايلاند.


 

وأكد بارك أن الدور شكّل له تحديًا مهمًا وتجربة ثرية، قائلًا: “هيون-جو ليست فقط امرأة متحولة، بل شخصية شجاعة وقائدة وتتمتع بروح نكران الذات… تعلمت منها الكثير على المستوى الإنساني”.


 

وتابع النجم الكوري أن مشاركته في Squid Game كانت محطة مفصلية في حياته المهنية، معبرًا عن حماسه للموسم الثالث، الذي سيشهد مواجهة أخيرة بين اللاعبين المتبقين و”الرجل المقنع” الذي يتحكم في مجريات اللعبة.

يُذكر أن الموسم الثالث والأخير من Squid Game ينطلق عبر Netflix في 27 يونيو 2025، ويُتوقع أن يشهد نهاية درامية حاسمة لسلسلة شكلت ظاهرة عالمية منذ انطلاقتها الأولى.


 

بارك سونغ هون Netflix PEOPLE

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