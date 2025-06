شقيقه مايلي سايرس تعلن عن ألبومها الجديد.. وجولة فنية في أمريكا الشمالية

أعلنت المغنية الأمريكية نوح سايروس عن ألبومها الثاني بعنوان «I Want My Loved Ones to Go with Me»، والمقرر طرحه في 11 يوليو 2025، عبر شركة Columbia Records، إلى جانب إعلانها عن جولة فنية موسعة هذا الخريف تشمل عدة مدن في أمريكا الشمالية.





في بيان صحفي، تحدثت نوح، البالغة من العمر 25 عامًا، عن الألبوم الجديد قائلة: «لفترة طويلة، لم أكن واثقة من قراراتي، واضطررت إلى تعلم كيف أستقل بذاتي. هذا الألبوم هو أنا.. هو ما كنت أحمله بداخلي طوال هذا الوقت». وأضافت أن الألبوم يحمل طابعًا عاطفيًا يربط بين الحنين إلى الماضي واللحظة الحاضرة، مؤكدة أنه صُمم ليمنح المستمعين شعورًا بالدفء والراحة.





الألبوم الجديد يتضمن 11 أغنية، تعاونت فيها مع المنتجين مايك كروسي وبي جي هاردينغ، ويضم مشاركات فنية مميزة من Fleet Foxes، إيلا لانغلي، بليك شيلتون، وبيل كالهان. كما يحتوي على أغنية بعنوان “With You”، وهي أول أغنية كتبها والدها المغني بيلي راي سايروس، والتي اعتبرتها نوح تحية خاصة له وتأثيره العميق على مسيرتها الموسيقية.





وقالت نوح عن والدها: «هو أحد أكبر مصادر إلهامي، لقد عرفني على موسيقى عظيمة وفنانين مميزين. كثير من تأثري الموسيقي جاء من خلاله».





ويغوص الألبوم في موضوعات العائلة، الطبيعة، والحياة الداخلية، من خلال رؤية نوح الخاصة للموسيقى الريفية المعاصرة، التي تمزج بين الحنين والمشاعر الصادقة.

جولة الحفلات

بالتزامن مع الإعلان عن الألبوم، كشفت نوح سايروس عن جولة فنية تنطلق في 11 يوليو من لوس أنجلوس، وتشمل مدنًا كبرى مثل سان فرانسيسكو، شيكاغو، نيويورك، ناشفيل، هيوستن، وفينيكس، وتستمر حتى 24 أكتوبر.

وستُطرح تذاكر الجولة للعامة في 20 يونيو، في حين تبدأ مبيعات ما قبل الطرح في 17 يونيو، ما يمنح المعجبين فرصة مبكرة لضمان مقاعدهم لحضور هذه الجولة المنتظرة.