قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب 4K في الأسواق

شاشة ألعاب
شاشة ألعاب
لمياء الياسين

أضافت AOC طرازًا جديدًا إلى سلسلة V11 مع إطلاق شاشة U32V11N مقاس 31.5 بوصة. الشاشة متوفرة الآن على JD.com بسعر 1499 يوانًا (208 دولارات أمريكية)، وهي موجهة للمستخدمين الذين يرغبون في شاشة 4K كبيرة للعمل والترفيه.

مواصفات AOC U32V11N
 

تتميز شاشة U32V11N بلوحة VA بدقة 3840 × 2160 ومعدل تحديث 60 هرتز. توفر اللوحة تفاصيل دقيقة وزوايا مشاهدة واسعة، وتدعم تقنية HDR10 لتحسين التباين والتفاصيل في المشاهد الساطعة والمظلمة.
تغطي الشاشة 99% من نطاق ألوان sRGB و93% من نطاق ألوان DCI-P3، وتدعم عمق ألوان 10 بت لأكثر من 1.07 مليار لون

تتميز الشاشة بسطوع 300 شمعة/م²، ونسبة تباين ثابتة 3500:1، ووقت استجابة GtG يبلغ 4 مللي ثانية، وزاوية رؤية 178 درجة.
أضافت AOC وضعي "صورة بجانب صورة" (PBP) و"صورة داخل صورة" (PIP)، مما يتيح للمستخدمين الاتصال وعرض المحتوى من مصدرين في آنٍ واحد. كما تتضمن الشاشة ميزاتٍ لحماية العين، مثل تعتيم التيار المستمر، وضبط مستوى الضوء الأزرق المنخفض، وتصميمًا خاليًا من الوميض لتقليل الإجهاد أثناء الاستخدام لفترات طويلة. كما توفر وضع درجة حرارة اللون الدافئة، الذي يُتيح صورًا أكثر هدوءًا لساعات العمل الطويلة.

ميزات شاشة U32V11N

تدعم الشاشة Adaptive Sync لتقليل تمزق الشاشة، وتأخير إدخال منخفض لأوقات استجابة أسرع، وتراكب خطوط متقاطعة لألعاب FPS، والتحكم في المجال المظلم لتفتيح مناطق الظل، وإعدادات GameColor لضبط مستويات التشبع والرمادي.


من حيث التوصيل، يتضمن الجهاز منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومخرج صوت 3.5 مم. يدعم الحامل تعديل زاوية الميل من -7° إلى 17°، وهو متوافق مع حوامل الحائط VESA مقاس 100 × 100 مم.

في سياق متصل، أطلقت شاومي مؤخرًا شاشة Redmi A24 بسعر 65 دولارًا أمريكيًا ،  بتردد 144 هرتز، متفوقةً على العديد من شاشات الفئة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، أطلقت سامسونج  شاشة Moving Style Edge، التي توفر جودة 4K مع سهولة الحمل والإعداد القابل للتخصيص.

شاشة U32V11N شاشة 4K ألعاب FPS تقنية HDR10

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

سيامة دياكون جديد

سيامة دياكون جديد بأيرلندا على يد الأنبا أنتوني

الأنبا مكاريوس

الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

محميات البحر الاحمر.

وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

