بمميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب 4K في الأسواق

أضافت AOC طرازًا جديدًا إلى سلسلة V11 مع إطلاق شاشة U32V11N مقاس 31.5 بوصة. الشاشة متوفرة الآن على JD.com بسعر 1499 يوانًا (208 دولارات أمريكية)، وهي موجهة للمستخدمين الذين يرغبون في شاشة 4K كبيرة للعمل والترفيه.

مواصفات AOC U32V11N



تتميز شاشة U32V11N بلوحة VA بدقة 3840 × 2160 ومعدل تحديث 60 هرتز. توفر اللوحة تفاصيل دقيقة وزوايا مشاهدة واسعة، وتدعم تقنية HDR10 لتحسين التباين والتفاصيل في المشاهد الساطعة والمظلمة.

تغطي الشاشة 99% من نطاق ألوان sRGB و93% من نطاق ألوان DCI-P3، وتدعم عمق ألوان 10 بت لأكثر من 1.07 مليار لون

تتميز الشاشة بسطوع 300 شمعة/م²، ونسبة تباين ثابتة 3500:1، ووقت استجابة GtG يبلغ 4 مللي ثانية، وزاوية رؤية 178 درجة.

أضافت AOC وضعي "صورة بجانب صورة" (PBP) و"صورة داخل صورة" (PIP)، مما يتيح للمستخدمين الاتصال وعرض المحتوى من مصدرين في آنٍ واحد. كما تتضمن الشاشة ميزاتٍ لحماية العين، مثل تعتيم التيار المستمر، وضبط مستوى الضوء الأزرق المنخفض، وتصميمًا خاليًا من الوميض لتقليل الإجهاد أثناء الاستخدام لفترات طويلة. كما توفر وضع درجة حرارة اللون الدافئة، الذي يُتيح صورًا أكثر هدوءًا لساعات العمل الطويلة.

ميزات شاشة U32V11N

تدعم الشاشة Adaptive Sync لتقليل تمزق الشاشة، وتأخير إدخال منخفض لأوقات استجابة أسرع، وتراكب خطوط متقاطعة لألعاب FPS، والتحكم في المجال المظلم لتفتيح مناطق الظل، وإعدادات GameColor لضبط مستويات التشبع والرمادي.



من حيث التوصيل، يتضمن الجهاز منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومخرج صوت 3.5 مم. يدعم الحامل تعديل زاوية الميل من -7° إلى 17°، وهو متوافق مع حوامل الحائط VESA مقاس 100 × 100 مم.

في سياق متصل، أطلقت شاومي مؤخرًا شاشة Redmi A24 بسعر 65 دولارًا أمريكيًا ، بتردد 144 هرتز، متفوقةً على العديد من شاشات الفئة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، أطلقت سامسونج شاشة Moving Style Edge، التي توفر جودة 4K مع سهولة الحمل والإعداد القابل للتخصيص.