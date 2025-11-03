عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه يتحدث عن ما تم في المتحف المصري الكبير بكل صدق وفخر، وأنه لا يعلم سبب الهجوم عليه من البعض، بسبب الإشادات بما حدث معلقًا :" مش بطبل".

وأضاف عمرو خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن :" أنا خلاص في آخر شهوري أو سنيني في العمل الإعلامي.. تحبني أو تكرهني أنا عملت كل حاجة في الشغلانة وحققت أرقاما قياسية محدش هيعملها

وتابع:" ولو روحت موسوعة جينيس هيحطوني أكثر عدد ساعات برنامج توك شو في العالم كله مش في العالم العربي فقط لكن هناك أشياء عظيمة يجب أن نشيد بها".

وأوضح أن هناك فيلما عن نقل قناع الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير للمتحف المصري الكبير، وأن هذا الفيلم تم تصويره، وسيتم عرض هذا الفيلم خلال شهرين.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين كانوا يعلمون بنقل القناع عددهم قليل جدا، وأن كل شيء تم في سرية، وأن اسم الفيلم هو أيقونة الإنسانية، وسيكون بجميع اللغات.

وأشار إلى أن هذا الفيلم من إخراج العظيم تامر محسن ومن انتاج ميديا هب، بالتعاون مع المتحدة وأن هذا الفيلم سيكشف كيف تمت عملية النقل، وما هي القوات التي كانت تنقله، والسيارة التي كانت تنقله.