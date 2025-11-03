قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
مش بطبل.. عمرو أديب يعلن مفاجأة خلال شهرين بخصوص المتحف الكبير

عمرو أديب
عمرو أديب
البهى عمرو

أكد الإعلامي عمرو أديب أن افتتاح المتحف الكبير نال إشادات من جميع دول العالم، وأنه يرفض الهجوم الذي حدث على الحفل الذي أبهر العالم، “ مش بطبل” موضحًا كل واحد بيحلل ويقول أي كلام.

خلال شهرين

 

وأضاف عمرو خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك فيلما عن نقل قناع الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير للمتحف المصري الكبير، وأن هذا الفيلم تم تصويره، وسيتم عرض هذا الفيلم خلال شهرين.

ولفت إلى أن الأشخاص التي كانت تعلم نقل القناع قليل جدا، وأن كل شيء تم في سرية، وأن اسم الفيلم هو أيقونة الإنسانية، وسيكون بجميع اللغات.

وأشار إلى أن هذا الفيلم من إخراج العظيم تامر محسن ومن انتاج ميديا هب، بالتعاون مع المتحدة وأن هذا الفيلم سيكشف كيف تمت عملية النقل، وما هي القوات التي كانت تنقله، والسيارة التي كانت تنقله.

