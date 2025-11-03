مش بطبل.. عمرو أديب يعلن مفاجأة خلال شهرين بخصوص المتحف الكبير

أكد الإعلامي عمرو أديب أن افتتاح المتحف الكبير نال إشادات من جميع دول العالم، وأنه يرفض الهجوم الذي حدث على الحفل الذي أبهر العالم، “ مش بطبل” موضحًا كل واحد بيحلل ويقول أي كلام.

خلال شهرين

وأضاف عمرو خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك فيلما عن نقل قناع الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير للمتحف المصري الكبير، وأن هذا الفيلم تم تصويره، وسيتم عرض هذا الفيلم خلال شهرين.

ولفت إلى أن الأشخاص التي كانت تعلم نقل القناع قليل جدا، وأن كل شيء تم في سرية، وأن اسم الفيلم هو أيقونة الإنسانية، وسيكون بجميع اللغات.

وأشار إلى أن هذا الفيلم من إخراج العظيم تامر محسن ومن انتاج ميديا هب، بالتعاون مع المتحدة وأن هذا الفيلم سيكشف كيف تمت عملية النقل، وما هي القوات التي كانت تنقله، والسيارة التي كانت تنقله.