الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال

عملية أمنية قرب سواحل الصومال
محمد على

أكدت عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة اليوم الاثنين تعرض سفينة تبحر في المياه شرقي مقديشو في الصومال عن محاولة قرصنة.

أبلغت السفينة عن محاولة صعود على متنها من قبل أفراد غير مصرح لهم بذلك.

قالت هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة في بيان:"أفاد القبطان أن أربعة أشخاص غير مصرح لهم حاولوا الصعود إلى سفينته".


وذكرت الهيئة :"أُفيد بأن جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تُجري السلطات تحقيقاتها. نُنصح السفن بتوخي الحذر عند السفر".


وسبق وأطلقت ناقلة غاز طبيعي مسال ترفع علم الكاميرون إشارة استغاثة بعد وقوع انفجار على متنها قبالة سواحل اليمن، بحسب ما ذكرته شركة الأمن البحري البريطانية أمبري وقوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في الشهر الماضي.

وقع الحادث في خليج عدن، على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب أهوار، على الساحل الجنوبي لليمن، وفقا لأمبري.

ذكرت وكالة إدارة عمليات الملاحة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية أن حريقا اندلع على متن السفينة بعد إصابتها بمقذوف مجهول.

وقال أمبري إن الطاقم أشار إلى نيته في التخلي عن السفينة وأن عملية بحث وإنقاذ جارية.

عمليات التجارة التجارة البحرية سفينة المياه شرقي الصومال قرصنة السفينة

