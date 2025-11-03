قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، روبينا نبانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال المياه، وتبادل وجهات النظر فيما يخص مبادرة حوض النيل NBI .

وأعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالسيدة نبانجا، مشيرا للتعاون الثنائي المتميز بين البلدين والذى بدأ عام ١٩٤٩ بمشاركة مصر فى تمويل مشروع إنشاء سد أوين بأوغندا، والذى يُعد نموذجًا للشراكة الدائمة والتضامن الإقليمي، مشيرا لمواصلة هذا التعاون حتى يومنا هذا فى مجالي المياه والزراعة من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين في مختلف أنحاء أوغندا .

وأكد سويلم إلتزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، مشيرا إلى أنه وفى إطار هذه الآلية، فإن مصر ترحب بالمشاركة في تنفيذ مشروع سد أنجولولو، الواقع على نهر مالابا المشترك بين كينيا وأوغندا .

من جانبها أعربت، نبانجا عن سعادتها بلقاء الوزير، وحرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا فى مختلف المجالات التجارية والإقتصادية، وفتح الأسواق الأوغندية أمام رجال الأعمال المصريين .

واستعرض الدكتور سويلم موقف مشروعات التعاون الثنائي التى تنفذها مصر فى أوغندا مثل مشروع مكافحة الحشائش المائية الذى بدأ فى عام ١٩٩٩ لإزالة الحشائش و ورد النيل من البحيرات والمجارى المائية الأوغندية، مما ساهم في تحسين الملاحة والصيد والبيئة، ويجرى تنفيذ المرحلة السادسة من المشروع حاليا والتى بدأت فى عام ٢٠٢٣ .

كما تم تطوير المراسى النهرية وأسواق الأسماك بما ساهم في تحسين البنية التحتية للصيد وتربية الأسماك للمساهمة فى دعم الأمن الغذائي وسبل العيش للمواطنين، كما تم إنشاء آبار جوفية وسدود لتجميع مياه الأمطار، بما ساهم فى توفير مياه الشرب النظيفة لآلاف الأوغنديين، كما تم تنفيذ مشروع "الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي" بتنفيذ أعمال حماية على نهر نياموامبا للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المجتمعات المحلية والبنية التحتية .

كما تم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في شهر أغسطس ٢٠٢٥، بقيمة ٦ ملايين دولار أمريكي، تشتمل على إنشاء خزانات أرضية وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية .

وزارة الري وزير الري الدكتور هاني سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ

نائب: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تفرز برلمانًا قويًا يعبر عن إرادة المواطن

النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

نائبة: الانتخابات البرلمانية المقبلة نقلة نوعية.. والمشهد يعكس وعياً سياسياً

ذوي الإعاقة

إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد