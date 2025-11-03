قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في مصر

عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الدولار اليوم في البنوك اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، مع حالة ترقب ملحوظة في الأسواق المالية المحلية والعالمية لتطورات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، لما لها من تأثير مباشر على حركة التجارة والاستيراد والاستثمار.

سعر الدولار في البنوك

ويبحث الكثيرون عن أسعار الدولار اليوم في البنوك، في ظل اهتمام عام بمدى استقرار السوق المصرفية، وتأثير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على مستويات الأسعار.

ويُعتبر الدولار من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في القرارات الاستثمارية وحركة الأسواق، إذ ترتبط به أسعار السلع المستوردة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تأثيره على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأرباح المستثمرين الأجانب.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

شهدت التعاملات الصباحية استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لتسجل العملة الخضراء مستويات شبه ثابته مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وفق أحدث بيانات البنوك.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار اليوم:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • 47.16 جنيه للشراء
  • 47.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • 47.19 جنيه للشراء
  • 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

  • 47.19 جنيه للشراء
  • 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

  • 47.20 جنيه للشراء
  • 47.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

  • 47.19 جنيه للشراء
  • 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

  • 47.19 جنيه للشراء
  • 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

  • 47.17 جنيه للشراء
  • 47.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

  • 47.17 جنيه للشراء
  • 47.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

  • 47.21 جنيه للشراء
  • 47.31 جنيه للبيع

تحليل حركة الدولار في السوق المصري

يواصل سعر الدولار في البنوك حالة من الاستقرار النسبي، في ظل توجهات واضحة من البنك المركزي المصري تهدف إلى دعم استقرار سوق الصرف، والحفاظ على الثقة في الجنيه المصري، بالتوازي مع جهود ضبط معدلات التضخم واستقرار الأسعار، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين في الخارج.

وتأتي هذه الحالة في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب مستجدات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار عالميًا.

 الاستقرار الحالي في سعر الدولار يخلق بيئة آمنة نسبيًا للمستوردين والمستثمرين، ويساهم في تقليل تقلبات السوق وتحسين تدفقات التجارة، مما يحد من الضغوط التضخمية ويعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن تستمر حالة التوازن النسبي في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التزام البنك المركزي بسياسات نقدية حذرة تهدف إلى السيطرة على السيولة والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويراقب الكثيرون باهتمام تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية عالميًا، إلى جانب تطورات أسعار النفط والقرارات الجيوسياسية.

