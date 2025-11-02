سعر الدولار اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. يشهد سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، وهو ما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المحلي بعد تقلبات محدودة خلال الأسبوع الماضي.

ويواصل المواطنون والمستثمرون متابعة آخر تحديثات أسعار العملة الأمريكية في البنوك وشركات الصرافة؛ لمعرفة الاتجاهات الجديدة لحركة السوق، خاصة مع استمرار الاهتمام بتأثير سعر الصرف على الأسعار العامة والسلع الأساسية.

وتأتي أسعار الدولار اليوم؛ لتؤكد استقرار السوق النقدي في ظل متابعة حثيثة من البنك المركزي المصري لضمان توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

وتحرص البنوك المصرية يوميًا على تحديث أسعار الصرف، بما يتوافق مع آخر المستجدات المحلية والعالمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند 47.17 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها أمس دون أي تغير.

ويعد سعر البنك المركزي المرجع الرئيسي الذي تعتمد عليه باقي البنوك لتحديد نطاقاتها السعرية اليومية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري حالة الثبات ليسجل 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية استقرارًا عند 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، دون أي تحركات جديدة في الأسعار منذ بداية الأسبوع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم داخل المصرف المتحد نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الاستقرار في الأسعار مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، ليحافظ البنك على المستويات نفسها التي سجلها خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ثبت سعر الدولار في مصر اليوم داخل البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار مستقرة دون أي ارتفاع أو انخفاض ملحوظ. و

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك البركة نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في مصر اليوم داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، مما يعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلية رغم التغيرات المحدودة عالميًا.

قراءة في مشهد سوق الصرف

تُشير مؤشرات السوق إلى أن استقرار الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة يعود إلى تحسن موارد النقد الأجنبي، وزيادة عائدات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

كما ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق توازن بين المعروض من الدولار واحتياجات السوق، ما دعم استقرار الأسعار داخل البنوك.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة ما لم تظهر مستجدات اقتصادية عالمية تؤثر على أسعار العملات الرئيسية، خاصةً في ظل متابعة الأسواق للتطورات الأمريكية المتعلقة بالفائدة والسياسات النقدية.