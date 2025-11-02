العملات الرقمية تواصل الارتفاع.. و"بيتكوين" تتجاوز 111 ألف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعا جماعيا، خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط حالة من الحذر نتيجة استمرار التقلبات القوية في السوق، في حين واصلت بيتكوين مكاسبها لتتجاوز مستوى 111 ألف دولار أمريكي بدعم من زيادة التدفقات المؤسسية.



وارتفع سعر بيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 111.014 دولار بارتفاع 0.81% مقارنة بسعر الأمس البالغ 109.574 دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".



أما عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد صعدت إلى 3.893 دولار بزيادة 1.1% مقارنة بسعرها السابق عند 3.847 دولار، حيث تتحرك العملة في نطاق تصحيحي طبيعي بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي قرب 4.950 دولار.



وأشارت تقارير سوقية إلى أن الارتفاع الحالي يأتي في ظل تزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية على الأصول الرقمية، حيث تجاوزت تدفقات منتجات الاستثمار المشفرة إجمالي تدفقات عام 2024 بالكامل.



كما أعلنت صناديق ثروة سيادية عالمية ضخ استثمارات جديدة في صناديق متخصصة بالبيتكوين، مما عزز الثقة في القطاع.



وفي المقابل، حذّر محللون من أن السوق ما زالت تواجه موجات من التقلبات الحادة نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مشيرين إلى أن استقرار الأسعار على المدى المتوسط سيعتمد على تطورات السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.



وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاليا مستويات مرتفعة، حيث صعدت إلى 3.72 تريليون دولار، مسجلة زيادة 0.45%، ما يعكس استمرار توسع القطاع وازدياد الاهتمام المؤسسي به رغم التذبذبات الأخيرة.

