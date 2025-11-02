قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
العملات الرقمية تواصل الارتفاع.. و"بيتكوين" تتجاوز 111 ألف دولار
شهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعا جماعيا، خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط حالة من الحذر نتيجة استمرار التقلبات القوية في السوق، في حين واصلت بيتكوين مكاسبها لتتجاوز مستوى 111 ألف دولار أمريكي بدعم من زيادة التدفقات المؤسسية.


وارتفع سعر بيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 111.014 دولار بارتفاع 0.81% مقارنة بسعر الأمس البالغ 109.574 دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب". 


أما عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد صعدت إلى 3.893 دولار بزيادة 1.1% مقارنة بسعرها السابق عند 3.847 دولار، حيث تتحرك العملة في نطاق تصحيحي طبيعي بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي قرب 4.950 دولار.


وأشارت تقارير سوقية إلى أن الارتفاع الحالي يأتي في ظل تزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية على الأصول الرقمية، حيث تجاوزت تدفقات منتجات الاستثمار المشفرة إجمالي تدفقات عام 2024 بالكامل. 


كما أعلنت صناديق ثروة سيادية عالمية ضخ استثمارات جديدة في صناديق متخصصة بالبيتكوين، مما عزز الثقة في القطاع.


وفي المقابل، حذّر محللون من أن السوق ما زالت تواجه موجات من التقلبات الحادة نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مشيرين إلى أن استقرار الأسعار على المدى المتوسط سيعتمد على تطورات السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.


وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاليا مستويات مرتفعة، حيث صعدت إلى 3.72 تريليون دولار، مسجلة زيادة 0.45%، ما يعكس استمرار توسع القطاع وازدياد الاهتمام المؤسسي به رغم التذبذبات الأخيرة.
 

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

