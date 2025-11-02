قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
المشاط: نحرص على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الوزارات المختلفة في مصر ولبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني نواف سلام عقب لقائهما بالقاهرة اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان وصل إلى مليار دولار بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحويلها إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن مصر تتابع تنفيذها بشكل فوري، خاصة في الجوانب الاقتصادية، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز أطر التعاون بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في  بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مجلس النواب

النواب يناقش اتفاقية بين مصر وروسيا حول محطة الطاقة النووية بالضبعة

المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب

النواب يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو

المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد