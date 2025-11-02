مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الوزارات المختلفة في مصر ولبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني نواف سلام عقب لقائهما بالقاهرة اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان وصل إلى مليار دولار بنهاية عام 2024، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحويلها إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن مصر تتابع تنفيذها بشكل فوري، خاصة في الجوانب الاقتصادية، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز أطر التعاون بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.