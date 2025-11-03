بعد تألقها في افتتاح المتحف الكبير.. فريدة عثمان تكشف التفاصيل لـ"صدى البلد"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير والإعجاب، عقب ظهور السباحة المصرية فريدة عثمان خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أطلت مرتدية زيا فرعونيا مميزا يجسد روح التراث المصري الأصيل، فبدت بإطلالة ساحرة وأداء مبهر خطف أنظار الجمهور داخل الحفل وخارجه.

جسدت فريدة من خلال مشاركتها رمزية الحضارة المصرية القديمة، إذ امتزج في ظهورها الفن بالحركة الرياضية، ليعكس ذلك صورة مبهرة تجمع بين الأصالة والتاريخ والعصرية.

وفي هذا الصدد، قالت السباحة فريدة عثمان- خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن منذ فترة طويلة تواصل معنا القائمون على تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم عقد اجتماع عبر تطبيق "زووم" لمناقشة التفاصيل الأولية الخاصة بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وأكدت أن قد طلب منا حينها الحفاظ على سرية الترتيبات بالكامل حتى موعد الافتتاح، حرصا على أن تكون التجربة مفاجأة مبهرة للجميع.

وأضافت عثمان، أن بعد ذلك، بدأنا التدريبات العملية داخل المتحف نفسه، حيث أجريت بروفات كاملة بالملابس الفرعونية التي كانت تضفي طابعا أصيلا ومهيبا على المشهد.. وارتديت الزي الفرعوني الكامل مع التاج، وكان المخرج حريصا على توجيهنا بدقة، إذ بذل مجهودا كبيرا معنا لضمان أن يظهر كل شيء بأفضل صورة ممكنة.

وأشارت عثمان: " اتدربنا كتير على الحركات المطلوبة، فكان لكل منا دور محدد وحركة معينة يجب تنفيذها في توقيت دقيق، مما استلزم أن يكون الأداء منظما ومتناسقا بشكل تام.. وكانت التجربة مميزة بكل تفاصيلها، تجمع بين الفن، التاريخ، والانضباط في آن واحد".

وتعد فريدة عثمان من أبرز السباحات المصريات والعربيات اللاتي حققن إنجازات عالمية في مجال السباحة، فهي رياضية متميزة بدأت مسيرتها منذ سن صغيرة، واستطاعت خلال مشوارها الطويل أن تحصد العديد من الميداليات الذهبية، وتشارك في مسابقات دولية كبرى، مثلت فيها مصر خير تمثيل ورفعت اسمها في المحافل العالمية.

والجدير بالذكر، أن منذ بداياتها في عالم السباحة، استطاعت فريدة عثمان أن تحقق سلسلة من الإنجازات المذهلة التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز السباحات في تاريخ الرياضة المصرية والعربية.

ففي عام 2007، نالت الميدالية الذهبية وحققت رقمًا قياسيا إلى جانب الفضية في دورة الألعاب العربية بالقاهرة، ثم تابعت تألقها عام 2009 في البطولة الأفريقية للناشئين بموريشيوس بحصد 3 ذهبيات و3 أرقام قياسية بالإضافة إلى 4 فضيات وبرونزيتين

وفي عام 2010، واصلت تألقها في البطولة الأفريقية بالدار البيضاء (المغرب)، محققة ذهبية ورقما قياسيا مع فضيتين و3 برونزيات.

وفي العام التالي، 2011، حققت فريدة ذهبية ورقما قياسيا في بطولة العالم للناشئين بليما (بيرو)، كما فازت بذهبية ورقم قياسي آخر في دورة الألعاب الأفريقية بمابوتو (موزمبيق)، إلى جانب 7 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية بالدوحة (قطر) في العام نفسه.

ولم يتوقف رصيد إنجازاتها عند ذلك، إذ توجت فريدة بلقب بطولة العالم للسباحة في كوريا عام 2019، وواصلت نجاحها في بطولة العالم للألعاب المائية 2022 بحصولها على المركز الرابع في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.38 ثانية، كما أحرزت ميداليات مميزة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2013 بمدينة مرسين التركية، حيث نالت الميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة فراشة والفضية في سباق التتابع المتنوع 4×100 متر للفرق.

وتظل هذه الإنجازات شاهدا على مسيرة رياضية مليئة بالجهد والإصرار، أثبتت من خلالها فريدة عثمان جدارتها ومكانتها العالمية.