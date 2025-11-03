وزير السياحة: دول العالم سعيدة بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن الجميع في دول العالم سعداء بأفتتاح المتحف المصري الكبير، ومبهورين بما تم في حفل الإفتتاح.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المصريون بناءون، والتاريخ بكل حقائبه منذ الدولة القديمة حتى العصر الحديث أثبت ذلك، إضالة إلى أن الحضارة لا يمكن أن تقوم إلأ بوجود السلام.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن انجاز المتحف المصري الكبير كبير، وكان عليا مسئولية وعبئ أن يخرج حفل إفتتاح المتحف تتويج لجميع من عمل في المتحف المصري الكبير حتى إكتمال المشروع.