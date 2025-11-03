قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

من 3 إلى 5 ملايين سنويًا.. ارتفاع متوقع في أعداد السياح بعد افتتاح لمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاجر ابراهيم

قال الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج له بالشكل اللائق أمام العالم لم يكن مجرد حدث حضاري، بل حدث اقتصادي بامتياز، نظرًا لما حمله من رسائل قوية للأسواق والمستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حجم الزخم المصاحب للافتتاح أرسل رسالة طمأنينة وثقة للأسواق العالمية ومجتمع الأعمال، بشأن قوة واستقرار الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم.

وتابع أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار تزامنًا مع الافتتاح يعكس دلالتين؛ الأولى زيادة تدفقات العملة الأجنبية سواء من قطاع السياحة أو من المستثمرين الذين تابعوا الحدث باهتمام. والثانية تحسن المزاج الاستثماري العام في الأسواق بعد الصورة الحضارية التي ظهرت بها الدولة.

وأشار إلى أن هناك توقعات باستقبال مصر من 3 إلى 5 ملايين سائح سنويًا نتيجة لهذا الحدث، وهو ما سيدعم الإيرادات الدولارية ويرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء داخل قطاع السياحة أو القطاعات المرتبطة به.

