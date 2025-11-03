شيرين عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة ببلدي

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة وملوك العالم.

وشاركت الفنانة شيرين جمهورها بصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور انستجرام، قائلة: "فخورة جدا ببلدي مصر وبافتتاح المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الأسطوري وتحيا مصر".

وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث عكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.