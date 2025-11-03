قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر أبهرت العالم في افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير

حسن عمار، عضو مجلس النواب
حسن عمار، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذى انطلق وسط حضور عالمي لوفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، ستظل ذكرى تاريخية في أذهان ملايين المصريين، لافتًا إلى أن هذا الحدث العظيم والذى تم تتويجه بعد 20 عاما من العمل والجهد، ليخرج على العالم أجمع بهذا الحفل الاستثنائي، برهن على أن الدولة المصرية قادرة على حماية كنوزها الأثرية لتكون ملهمة لمختلف دول العالم .

وأضاف "عمار"، أن حفل الافتتاح لايقتصر على إضافة كيان ثقافي وتاريخي هام، بل هو ميلاد جديد يؤكد مكانة مصر الدولية كقوة حضارية محورية قادرة على إعادة صياغة خريطة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تكون دائما البقعة الآمنة وسط حجم التوترات المجاورة لها، ويكشف عن قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع التاريخى الذى اكتمل بناؤه بعد رحلة شاقة من العمل والبناء، سبقتها سنوات من التخطيط والتفكير.

ولفت إلى أن هذه الرحلة تجسدت فيها عبقرية المصريين، بدءًا من عملية نقل قطعة أثرية بالغة الأهمية وهي تمثال الملك رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى المتحف في موكب مهيب أبهر العالم ونقلته وسائل الإعلام العالمية، ومرورًا بالتصميم المعماري الفذ للمتحف الذي يجعله أيقونة ثقافية فريدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للمتحف، مؤكدًا أنه سيُحقق نقلة نوعية في خريطة السياحة الثقافية عالميًا، إذ يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة الثقافية العالمي نموًا متصاعدًا، مما يمنحه قدرة على سحب البساط من متاحف العالم، لأنه سيكون هدفًا للزيارة من جميع عشاق السياحة الثقافية في العالم.


وأوضح النائب حسن عمار، أن المتحف سيُحدث فارقًا كبيرًا في تحقيق إيرادات السياحة المصرية، من المتوقع أن يُساهم المتحف في تحقيق أضعاف من الإيرادات المتوقعة، ليصبح قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية لعقود قادمة.

حسن عمار مجلس النواب افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هانز فليك

فليك يشيد بثنائي برشلونة

صورة من اللقاء

ياسر ريان: كل لاعب عايز ياخد اللقطة في الأهلي

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوج بالسوبر المصري.. وعبدالحفيظ مطالب بالتدخل فوررا

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد