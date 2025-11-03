برلماني: مصر أبهرت العالم في افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذى انطلق وسط حضور عالمي لوفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم، ستظل ذكرى تاريخية في أذهان ملايين المصريين، لافتًا إلى أن هذا الحدث العظيم والذى تم تتويجه بعد 20 عاما من العمل والجهد، ليخرج على العالم أجمع بهذا الحفل الاستثنائي، برهن على أن الدولة المصرية قادرة على حماية كنوزها الأثرية لتكون ملهمة لمختلف دول العالم .

وأضاف "عمار"، أن حفل الافتتاح لايقتصر على إضافة كيان ثقافي وتاريخي هام، بل هو ميلاد جديد يؤكد مكانة مصر الدولية كقوة حضارية محورية قادرة على إعادة صياغة خريطة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تكون دائما البقعة الآمنة وسط حجم التوترات المجاورة لها، ويكشف عن قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع التاريخى الذى اكتمل بناؤه بعد رحلة شاقة من العمل والبناء، سبقتها سنوات من التخطيط والتفكير.

ولفت إلى أن هذه الرحلة تجسدت فيها عبقرية المصريين، بدءًا من عملية نقل قطعة أثرية بالغة الأهمية وهي تمثال الملك رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى المتحف في موكب مهيب أبهر العالم ونقلته وسائل الإعلام العالمية، ومرورًا بالتصميم المعماري الفذ للمتحف الذي يجعله أيقونة ثقافية فريدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للمتحف، مؤكدًا أنه سيُحقق نقلة نوعية في خريطة السياحة الثقافية عالميًا، إذ يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة الثقافية العالمي نموًا متصاعدًا، مما يمنحه قدرة على سحب البساط من متاحف العالم، لأنه سيكون هدفًا للزيارة من جميع عشاق السياحة الثقافية في العالم.



وأوضح النائب حسن عمار، أن المتحف سيُحدث فارقًا كبيرًا في تحقيق إيرادات السياحة المصرية، من المتوقع أن يُساهم المتحف في تحقيق أضعاف من الإيرادات المتوقعة، ليصبح قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا حيويًا للنقد الأجنبي، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية لعقود قادمة.