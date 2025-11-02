وزيرة السياحة بـ غانا تستعين بمصر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي

التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي،بمقر المتحف المصري الكبير، مع Dzifa Gomashie، وزيرة السياحة والثقافة والفن الإبداعي بجمهورية غانا، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وقد جاء هذا اللقاء على هامش زيارة الوزيرة إلى مصر لحضور مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء أمس، والتي تبعها اليوم جولة موسعة داخل المتحف.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة السياحة والثقافة والفن الإبداعي بجمهورية غانا عن بالغ سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الحضاري العالمي، مشيدة بروعة العرض الفني للحفل والتنظيم المميز، وموجهة التهنئة لوزير السياحة والآثار على هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سجل مصر الحضاري والثقافي.

كما استعرضت الوزيرة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بدولة غانا، ولاسيما في مجال الفنادق، معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة المصرية في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية وجودة الخدمات المقدمة بها.

وأكدت تطلعها لتعزيز التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي في غانا.

ومن جانبه، استعرض شريف فتحي جهود الوزارة في تنمية الموارد البشرية وبناء قدرات العاملين بقطاعي السياحة والآثار في مصر، مشيراً إلى منصة “EgTap” التي أطلقتها الوزارة في يوليو الماضي لتقديم برامج تدريبية ومحاضرات إلكترونية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات البشرية بالقطاعين السياحي والأثري.

كما أكد على استمرار التعاون المثمر مع القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية لتدريب العاملين وتأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

