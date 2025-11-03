إسرائيل تحدد هوية 3 محتجزين أعادت حماس رفاتهم

أعلنت إسرائيل، تحديد هوية المحتجزين الثلاثة، الذين تسلمت رفاتهم من حركة حماس، أمس الأحد، مشيرة إلى أنها تعود لعسكريين قتلوا في أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية"، أبلغت عائلات المحتجزين العقيد عحمامي والنقيب عومر ماكسيم ناوترا، الذي يحمل الجنسية الأمريكة، والرقيب أول عوز دانيال "بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى".

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بشأن مصير رفات المحتجزين الإسرائيليين المتبقين وأماكن دفنهم داخل القطاع، الذي شهد حربًا مدمرة استمرت عامين وأدت إلى دمار واسع في المباني والبنية التحتية.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 10 أكتوبر الماضي، أفرجت حماس عن 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء وعدد من الجثث، في حين أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية و1718 معتقلًا من غزة، إلى جانب تسليم رفات 225 فلسطينيًا إلى ذويهم، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

و9 أكتوبر الماضي، أعلنت مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن آليات تنفيذ المرحلة الأولى، عقب مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية.