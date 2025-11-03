قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيرلندا تعتزم فتح الأسواق الزراعية أمام المنتجات المصرية بمعايير أوروبية

وزيرا الزراعة المصرى والإيرلندي
وزيرا الزراعة المصرى والإيرلندي
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأيرلندي، "نويل جريلش"، وزير الدولة للشئون الزراعية والغذاء الايرلندى، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين من الجانبين لبحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أيرلندا في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والبحث العلمي الزراعي، كما يأتي اللقاء على هامش زيارة وزير الزراعة الأيرلندي إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي مستهل اللقاء، رحب "فاروق"، بنظيره الأيرلندي والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه الى تطوير التعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة. 


واضاف أن مصر، بفضل توجيهات القيادة السياسية، تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية، وفي مقدمتها التجربة الأيرلندية المتميزة في الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات، والتحول الرقمي للقطاع الزراعي. هدفنا المشترك هو تحقيق مرونة أكبر في سلاسل الإمداد الغذائي وزيادة الإنتاجية بكفاءة، مع دعم متواصل لصغار المزارعين كركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة.

فيما أعرب الوزير الأيرلندي عن تقديره للتطور الملحوظ في القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مجال الأمن الغذائي الإقليمي. كما أبدى اهتمام بلاده بنقل الخبرات في مجال الرقمنة الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المزارع، والاستفادة من التجربة المصرية في مشروعات الري الحديث والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، من بينها تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والألبان، والاستفادة من الخبرات الأيرلندية في مجال تحسين السلالات،و بحث فرص التعاون في مجال البحوث الزراعية التطبيقية، لا سيما في مجالات استدامة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، وإمكانية تبادل الخبراء والتدريب الفني بين المعاهد البحثية المصرية والأيرلندية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة في مجالات الألبان واللحوم والتقاوى والأعلاف، مع بحث إمكانية فتح الأسواق أمام المنتجات المصرية في السوق الأيرلندية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية، إلى جانب التعاون في تطوير نظم الاعتماد والفحص الزراعى والبيطري، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع الكوادر المصرية لزيارة أيرلندا للاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية.

وناقش الوزيران أيضا سبل دعم صغار المزارعين، وضرورة تعزيز البرامج التي تستهدف بناء قدرات المزارعين الصغار في مجالات الزراعة المستدامة، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لهم، وأهمية توفير القروض الميسرة لتسهيل تمويل صغار المزارعين، وكذا تشجيع التعاونيات الزراعية لإنتاج وتسويق المنتجات.

وبحثا أيضا سبل لاستفادة من برامج Horizon الأوروبية للبحث العلمي والتطوير الزراعي،لتبادل الخبرات في إنتاج التقاوى، تربية الماشية، والأسمدة العضوية، والزراعة المستدامة، مع التركيز على تطوير البحث العلمى والتعليم الزراعي وتدريب الكوادر المتخصصة، إضافة إلى تشجيع استغلال الطاقة الشمسية والرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر لدعم الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز المشروعات الزراعية الحضرية على أسطح المباني ومشروعات الزراعة المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على اعداد زيارات للكوادر الفنية من الجانبين بشأن تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإنتاج الحيواني والبحوث الزراعية وإدارة الموارد المائية، وكذا دراسة تنظيم زيارة ميدانية لوفد فني مصري إلى أيرلندا للاطلاع على التجارب الحديثة في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة المستدامة، إضافة الى تحديد نقاط الاتصال من الجانبين لاستمرار التواصل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.

الزراعة مصر إيرلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إمام عاشور ضمن بعثة الأهلي المسافرة إلى الإمارات

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الأداء السيئ للأهلي هذا الموسم

الاهلي

إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد