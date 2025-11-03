أيرلندا تعتزم فتح الأسواق الزراعية أمام المنتجات المصرية بمعايير أوروبية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأيرلندي، "نويل جريلش"، وزير الدولة للشئون الزراعية والغذاء الايرلندى، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين من الجانبين لبحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أيرلندا في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والبحث العلمي الزراعي، كما يأتي اللقاء على هامش زيارة وزير الزراعة الأيرلندي إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي مستهل اللقاء، رحب "فاروق"، بنظيره الأيرلندي والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه الى تطوير التعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة.



واضاف أن مصر، بفضل توجيهات القيادة السياسية، تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية، وفي مقدمتها التجربة الأيرلندية المتميزة في الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات، والتحول الرقمي للقطاع الزراعي. هدفنا المشترك هو تحقيق مرونة أكبر في سلاسل الإمداد الغذائي وزيادة الإنتاجية بكفاءة، مع دعم متواصل لصغار المزارعين كركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة.

فيما أعرب الوزير الأيرلندي عن تقديره للتطور الملحوظ في القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مجال الأمن الغذائي الإقليمي. كما أبدى اهتمام بلاده بنقل الخبرات في مجال الرقمنة الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المزارع، والاستفادة من التجربة المصرية في مشروعات الري الحديث والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، من بينها تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والألبان، والاستفادة من الخبرات الأيرلندية في مجال تحسين السلالات،و بحث فرص التعاون في مجال البحوث الزراعية التطبيقية، لا سيما في مجالات استدامة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، وإمكانية تبادل الخبراء والتدريب الفني بين المعاهد البحثية المصرية والأيرلندية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة في مجالات الألبان واللحوم والتقاوى والأعلاف، مع بحث إمكانية فتح الأسواق أمام المنتجات المصرية في السوق الأيرلندية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية، إلى جانب التعاون في تطوير نظم الاعتماد والفحص الزراعى والبيطري، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع الكوادر المصرية لزيارة أيرلندا للاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية.

وناقش الوزيران أيضا سبل دعم صغار المزارعين، وضرورة تعزيز البرامج التي تستهدف بناء قدرات المزارعين الصغار في مجالات الزراعة المستدامة، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لهم، وأهمية توفير القروض الميسرة لتسهيل تمويل صغار المزارعين، وكذا تشجيع التعاونيات الزراعية لإنتاج وتسويق المنتجات.

وبحثا أيضا سبل لاستفادة من برامج Horizon الأوروبية للبحث العلمي والتطوير الزراعي،لتبادل الخبرات في إنتاج التقاوى، تربية الماشية، والأسمدة العضوية، والزراعة المستدامة، مع التركيز على تطوير البحث العلمى والتعليم الزراعي وتدريب الكوادر المتخصصة، إضافة إلى تشجيع استغلال الطاقة الشمسية والرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر لدعم الزراعة والصناعات الغذائية، وتعزيز المشروعات الزراعية الحضرية على أسطح المباني ومشروعات الزراعة المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على اعداد زيارات للكوادر الفنية من الجانبين بشأن تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإنتاج الحيواني والبحوث الزراعية وإدارة الموارد المائية، وكذا دراسة تنظيم زيارة ميدانية لوفد فني مصري إلى أيرلندا للاطلاع على التجارب الحديثة في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة المستدامة، إضافة الى تحديد نقاط الاتصال من الجانبين لاستمرار التواصل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.