اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
الخارجية الصينية: نأمل التزام واشنطن بحظر التجارب النووية

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا علاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية ردا على ترامب، قالت ملتزمون بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.


وأوضحت الخارجية الصينية، أننا نأمل أن تلتزم واشنطن بحظر التجارب النووية.


أكد المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج، أن وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني لمفاوضات التجارة الدولية لينج جي سوف يزور مصر، الأحد المقبل.

وسيترأس خلالها الدورة الأولى مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، المنتدى المصري– الصيني.

وأشار إلي أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج حافظا في السنوات الأخيرة على تواصل وثيق، ورسما سويا خريطة طريق للعلاقات الثنائية، وأرشدا التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى الأمام، بهدف تعميق المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية "مصر 2030" وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر.


وقال جاو ليو تشينج- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/- أن الدورة الأولى للمنتدى الصيني المصري للاستثمار ستكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة بهدف التوسع في التعاون الاستثماري ورفع جودته وكفاءته، مما يخلق المزيد من النقاط الساطعة ونقاط النمو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين عام 2026 وهي تعتبر اللحظة المهمة التي تربط الماضي بالمستقبل.


وأوضح أن المنتدي سيركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والصين، حيث ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعرض سياسات جذب الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرا إلى عقد اجتماع العمل الأول لفريق عمل الاستثمار الصيني المصري واجتماع لجنة التنسيق الحكومية لمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري لقناة السويس، من أجل تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع قنوات الاستثمار.

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

نقل لجنتي التوفيق فى المنازعات لمجلسي النواب والشيوخ للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

نقل لجنتي التوفيق في المنازعات لمجلسي النواب والشيوخ للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تنفيذ 228 ألف نشاط بتمويل 36 مليار جنيه من مشروعك

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين

الصحة والإسكان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير المنشآت الصحية بالمدن الجديدة

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

