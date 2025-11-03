الخارجية الصينية: نأمل التزام واشنطن بحظر التجارب النووية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا علاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية ردا على ترامب، قالت ملتزمون بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.



وأوضحت الخارجية الصينية، أننا نأمل أن تلتزم واشنطن بحظر التجارب النووية.



أكد المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج، أن وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني لمفاوضات التجارة الدولية لينج جي سوف يزور مصر، الأحد المقبل.

وسيترأس خلالها الدورة الأولى مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، المنتدى المصري– الصيني.

وأشار إلي أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج حافظا في السنوات الأخيرة على تواصل وثيق، ورسما سويا خريطة طريق للعلاقات الثنائية، وأرشدا التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى الأمام، بهدف تعميق المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية "مصر 2030" وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر.



وقال جاو ليو تشينج- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الاثنين/- أن الدورة الأولى للمنتدى الصيني المصري للاستثمار ستكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة بهدف التوسع في التعاون الاستثماري ورفع جودته وكفاءته، مما يخلق المزيد من النقاط الساطعة ونقاط النمو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين عام 2026 وهي تعتبر اللحظة المهمة التي تربط الماضي بالمستقبل.



وأوضح أن المنتدي سيركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والصين، حيث ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعرض سياسات جذب الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرا إلى عقد اجتماع العمل الأول لفريق عمل الاستثمار الصيني المصري واجتماع لجنة التنسيق الحكومية لمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري لقناة السويس، من أجل تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع قنوات الاستثمار.