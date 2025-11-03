اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا بتصدره جدول الدوري الممتاز بطريقة مميزة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث كتب الحساب: "متصدر آه.. انبسط واتفرج على الخامة.. بننافس بقلب وروح وجدعنة وشهامة.. مش بـ الكيد والـ3 ورقات والرخامة."

وجاء هذا الاحتفال بعد فوز مثير حققه الفريق على بتروجت، إذ كان الأخير متقدما بهدف حتى الدقيقة 92، قبل أن ينجح صديق إيجولا في تسجيل التعادل من ركلة جزاء، ثم يعود اللاعب نفسه ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 99، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية.

بذلك رفع سيراميكا رصيده إلى 26 نقطة ليواصل التربع على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني بـ23 نقطة، والزمالك الثالث بـ22 نقطة، ثم بيراميدز في المركز الرابع بـ20 نقطة.

وتشتعل المنافسة بين الأربعة الكبار قبل مواجهة قوية مرتقبة، حيث يلتقي سيراميكا مع الأهلي يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بينما يصطدم الزمالك بنظيره بيراميدز في المباراة الثانية من الدور نفسه.