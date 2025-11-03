قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي

نهلة الشربيني

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت ضمن افتتاح لجنة التعليم في الدورة ال (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بحضور عدد من وزراء التعليم والتعليم العالي من مختلف دول العالم، بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

حملت الحلقة النقاشية الأولى عنوان "مهارات من أجل مستقبل مستدام"، وأدارتها  ستيفانيا جيانيني، مساعد المدير العام لقطاع التعليم باليونسكو، وشارك فيها وزراء من الصين، والنرويج، وكوت ديفوار، وجزر البهاما، إلى جانب نائب وزير التعليم بأوزبكستان (الدولة المضيفة).

وخلال الجلسة استعرض الدكتور أيمن عاشور كيفية مساهمة الاستراتيجية الوطنية المصرية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إعداد كوادر بشرية عالية المهارة تمتلك المعارف والكفاءات اللازمة لمواكبة المستقبل.

وأكد الوزير أن المهارات التي يكتسبها الطالب خلال مسيرته التعليمية، أصبحت أكثر أهمية في ظل التحديات الراهنة، بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة نتيجة الثورة التكنولوجية، مشددًا على أهمية التركيز على مباديء الاستراتيجية الوطنية وبخاصة التكامل، والتواصل، والمرجعية الدولية، والتخصصات البينية، والابتكار، والتي تعمل كوحدة مترابطة تهدف إلى رفع جودة العملية التعليمية الجامعية وإعداد خريج قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتكامل مع المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومبادرة "كن مستعدًا"، التي يستفيد منها حاليًا نحو مليون طالب، وتعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة عبر مراكز التدريب والتوظيف في الجامعات المصرية، بما يسهم في ربط البرامج الأكاديمية بالصناعة، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، وتمكين الخريجين من تلبية الاحتياجات الاقتصادية والرقمية.

وأشار الوزير إلى إدخال مسارين جديدين ضمن منظومة التعليم العالي المصرية، أحدهما أكاديمي يعتمد على العلوم البينية، والآخر مهني وتقني يتمثل في الجامعات التكنولوجية، بما يعزز تنوع مسارات التعليم العالي، ويخدم احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور على الدور الرائد الذي يقوم به بنك المعرفة المصري، كمنصة رقمية وطنية تتيح مصادر المعرفة لجميع المصريين، وتدعم تطوير مهارات الطلاب والباحثين، مقدمًا الشكر لمنظمة اليونسكو على دعمها المستمر لهذه المنصة المتميزة.

ومن جانبها، ثمنت السيدة جيانيني مساعد المدير العام لقطاع التعليم باليونسكو التعاون الوثيق بين مصر والمنظمة الذي تمثل في العديد من المشروعات الناجحة، وأشارت إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو في سبتمبر الماضي، بشأن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، تُعقد هذا العام في مدينة سمرقند، وتعد بذلك أول دورة تعقد خارج مقر المنظمة في باريس منذ نحو أربعين عامًا، بمشاركة ممثلي 194 دولة عضوًا.

